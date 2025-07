Können Vereine von KI profitieren? Entzerrt die künstliche Intelligenz die Arbeit, die Vereinsvorstände ehrenamtlich abzuleisten haben und dabei gern an ihre Grenzen kommen? Vereinsarbeit zu digitalisieren, Mitglieder zu begeistern, zu unterhalten und Tradition mit Innovation verbinden: Da möchte die Idar-Obersteiner Firma Petry-Schmuck ansetzen. In den vergangenen Jahren war Unternehmerin Heike Petry als treibende Kraft hinter der digitalen Transformation des Schützenvereins 1858 Idar-Oberstein aktiv. Wie hat sie gemeinsam mit ihrem Team den Verein mit smarten Lösungen vorangebracht? Und warum war dabei auch Platz für kreativen „Blödsinn“?

Vom Schmuckhandwerk zur Digitalisierung: ein weiter Weg. Oder doch nicht? Die Firma Petry-Schmuck blickt auf eine lange Tradition in der Schmuckherstellung zurück, doch vor zehn Jahren entschied man sich, ein zweites Standbein im digitalen Bereich aufzubauen. „Wir wollten alles miteinander vernetzen, um schneller an Informationen zu kommen“, erklärt Heike Petry. Daraus entstanden zahlreiche Projekte – darunter die komplette digitale Neugestaltung des SV 1858. Als Sponsor übernahm Petry-Schmuck die Vereinskommunikation, die Website und die dazugehörige Smartphone-App.

Individuell anpassbar

Jüngst haben die Vereinsseite und die App ein kostenloses Update erhalten: den digitalen Helfer „Henriette“. „Henriette“ soll Neulingen und Interessierten schon im Vorfeld Fragen zum Verein beantworten. Die KI-gestützte Assistentin lernt täglich dazu und wird stetig verbessert. Zwar könne „Henriette“ noch nicht alles und ersetze auch nicht jedes persönliche Gespräch mit einem Vereinsakteur, aber sie entlaste die Vereinsverwaltung spürbar.

„Wenn ein Verein Interesse hat, dem Beispiel des SV 1858 zu folgen, und bereit ist für Veränderungen, darf er sich gern bei uns melden“, betont Heike Petry. „Dann schauen wir gemeinsam, wie man aus einer veralteten Website etwas Tolles, Neues machen kann. Jeder Verein hat seine eigenen Bedürfnisse – wir finden die passende Lösung.“ Beim Schützenverein klappt das schon mal klasse: Henriette findet schnell die passende Antwort auf Fragen, wie ein Versuch zeigt.

Frederik Grüneberg, Vorsitzender des Schützenvereins, kommentiert: „Ich freue mich sehr über die gute Zusammenarbeit. Unsere ,Henriette’ ist nun die freundliche, künstliche Assistentin auf unserer Website, die Fragen wie ,Wann findet das Smoking Guns Event statt?’ oder Fragen zu Trainingszeiten, Ansprechpartnern, dem Verein und dem Schießsport freundlich und kompetent beantwortet. Dies ermöglicht den Besuchern unserer Seite und den Nutzern unserer Schützen-App, auf die meisten Fragen Antworten zu erhalten. Als Verein, der zu 100 Prozent im Ehrenamt tätig ist, stellt diese Neuerung eine Entlastung dar, die in den kommenden Jahren mehr und mehr in unseren Alltag einziehen wird.“

Petry-Schmuck plant, die Technologie auch auf anderen Plattformen einzuführen. „Dieser Tage ging ‚Henriette‘ auf dem Stadtportal Idar-Oberstein (IO) online. Weitere Partner sind der K&K Sicherheitsdienst oder das Online-Portal ,Mein Norderney’“, sagt sie.

Einfach mal versuchen

Dass dabei nicht immer alles glatt läuft, gibt Petry offen zu: „Manche Ideen verwerfen wir wieder, aber unser Motto lautet: Nur Versuch macht klug.“ So entstanden bereits individuelle Werbevideos, Geburtstagslieder für Kunden oder musikalische Aktionen für „Mein Norderney“ auf Facebook.

Manchmal sitze sie gemeinsam mit ihrem Mann am Tisch, lasse den Gedanken und der Kreativität freien Lauf, man „spinne“ im positiven Sinne auch mal rum. „Lass es uns einfach machen und schauen, was rauskommt“: So endeten viele Gespräche, berichtet sie.

Der neue virtuelle Begleiter „Sonja Edelstein" steht ab sofort auf dem Stadtportal und in der Smartphone-App zur Verfügung. Was kann Sonja? Sie beantwortet Fragen zu aktuellen Ereignissen in Idar-Oberstein, gibt Freizeit-Tipps (von Museen bis zu Wanderrouten), hilft bei der Suche nach lokalen Dienstleistungen und bietet schnelle Auskünfte zu Öffnungszeiten und Veranstaltungen.