Nachruf auf den Siesbacher Henning Wünsch mochte keine halben Sachen Kurt Knaudt 14.03.2026, 12:00 Uhr

i Henning Wünsch mit den Rallyefahrern Timo Gottschalk und Dieter Depping Joachim Hähn

Kompetent, zielstrebig und sozial: Diese Eigenschaften verbinden viele Wegbegleiter mit dem Siesbacher, der im Rallyesport und bei Klasse 2000 Maßstäbe gesetzt hat und am Montag im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Wenn er was machte, dann machte er es richtig: Henning Wünsch, der am Montag im Alter von 81 Jahren verstorben ist, mochte keine halben Sachen. Die große Leidenschaft des Diplompsychologen war der Rallyesport. In diesem Metier, aber auch in einem ganz anderen Bereich, nämlich bei Klasse 2000, dem Programm zur Suchtvorbeugung und Gesundheitsförderung für Grundschüler, setzte der Siesbacher Maßstäbe.







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