Überraschung für Einsatzkräfte Heizlüfter schützte Marihuanapflänzchen gegen Frost 05.12.2024, 15:04 Uhr

i Nach dem Brand im Waldhotel in Kirschweiler machten die Einsatzkräfte eine überraschende Entdeckung. Foto Hosser

Als die Kripo sich den Brandschaden ansah, erlebten die Beamten eine Überraschung...

Ein überhitzter Heizlüfter hat am Montag zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Kirschweiler geführt. Die hatte alles schnell im Griff, konnte Schlimmeres verhindern: „ Es ist kein Gebäudeschaden entstanden, sondern lediglich eine Verrußung vereinzelter Wände“, konstatierten die Einsatzkräfte am Ende des Einsatzes.

