Musik, reichlich Essen und Getränke und freier Eintritt: Kein Wunder also, dass die Heißen Sommernächte, eine Veranstaltung der Stadt Birkenfeld am vergangenen Freitag, 4. Juli, laut Marktmeister Jürgen Schug ein voller Erfolg waren. „Mindestens 200 Leute haben sich am Freitag auf dem Kirchplatz getummelt“, erzählt Schug. Mit den Heißen Sommernächten, die am Freitag zum ersten Mal stattfanden, habe er den Birkenfeldern ein niederschwelliges Angebot machen wollen. „Ich habe nur positive Rückmeldung bekommen, die Leute waren begeistert von der Idee auch mal ein kurzes und kleines Fest an einem Wochentag zu veranstalten“, sagt Schug. Für den teils unerwarteten Besucheransturm habe es nicht genug Sitzplätze gegeben – für 140 Personen standen Bänke zur Verfügung. „Manche Besucher mussten stehen, das hat der Stimmung aber keineswegs geschadet“, fügt der Birkenfelder Marktmeister hinzu. „Wir haben alles so klein wie möglich aufgebaut, weil wir bei dieser Premiere ja nicht einschätzen konnten, wie viele Menschen kommen.“

i Das Duo Perlenspiel sorgte für die Musik Gerhard Ding

Schug sorgte nicht nur für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, sondern auf der Bühne gemeinsam mit Sängerin Doris Jakobs als das Duo Perlenspiel auch für die musikalische Unterhaltung. Für die Besucher gab es neben dem Perlenspiel Auftritt auch Bier und Cocktails sowie Burger, Würstchen, Pommes und Pizza. Für die Veranstaltung verlangte die Stadt Birkenfeld weder Eintritt von den Besuchern noch Standgebühr von den Getränke- und Essensverkäufern. „Bei den Heißen Sommernächten geht es nicht ums Geld – als Stadt musst du deinen Bürgern auch etwas bieten“, erklärt Schug. Für den Großteil der Musiker-Gage sei während der Veranstaltung ein Hut für freiwillige Spenden herumgegangen.

i Die Cocktailbar sorgte für die fruchtige Abkühlung bei strahlender Sonne. Gerhard Ding

Am Freitag, 18, Juli, ab 19 Uhr gehen die Heißen Sommernächte in die nächste Runde. Dann sorgt der Gitarrist Jo RocC mit einem Programm von Rockklassikern bis zu Songs aus seiner italienischen Heimat für Stimmung. Aktuell werde sich um einen Weinstand, der das bisherige kulinarische Angebot erweitern soll, bemüht, kündigt Marktmeister Schug an.