Das Konzept, mit wenig Aufwand etwas in der Kreisstadt auf die Beine zu stellen, ist positiv angenommen worden. Kein Wunder also, dass die erfolgreiche Sommerveranstaltungsreihe 2026 wiederholt werden soll.

Viermal hat die Stadt Birkenfeld in diesem Sommer zu ihren „Heißen Sommernächten“ auf den Kirchplatz eingeladen. Musik, reichlich Essen und Getränke und das alles, ohne Eintritt zu zahlen – das Konzept von Marktmeister Jürgen Schug ging voll auf. Bei der dritten und bestbesuchten Ausgabe am 7. August lockten gutes Wetter und die Band Ageless Schug zufolge rund 300 Besucher, die sich auf dem Kirchplatz in Birkenfeld drängten. Schon die vorherigen Veranstaltungen der Reihe hätten jeweils rund 200 Menschen angezogen, teilt Schug mit.

Gelungener Abschluss trotz schlechten Wetters

Selbst als sich bei der für dieses Jahr letzten „Heißen Sommernacht“ in Birkenfeld am 22. August der Herbst bereits ankündigte, ließen sich rund 150 Gäste das Vergnügen nicht nehmen. „Es war windig und kalt, trotzdem sind zahlreiche Menschen auf den Kirchplatz gekommen, um die neue Veranstaltungsreihe für dieses Jahr zu verabschieden“, freut sich der Marktmeister über die große Resonanz. Das zeige, dass die Idee, lose verknüpfte, kleine und mit geringem Aufwand organisierte Tagesevents anzubieten, bei den Birkenfeldern und den Gästen aus der Region gut angekommen sei, ist Schug überzeugt. „Ich habe fast ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen, ob von den Musikern, den Standbetreibern oder den Gästen“, sagt er.

i Mit von der Partie waren auch die Tänzer von Tango Argentino Gerhard Ding

Bei der vorerst letzten Ausgabe für dieses Jahr trat Schug selbst als Musiker „Schnugga“ auf. Vor seinem Auftritt führten drei Tanzpaare der Gruppe Tango Argentino ihr Können vor. Mit Cocktails von Debbys Cocktail- und Aperitif-Servie aus Birkenfeld, einem Weinstand und einem Essensangebot von Pizza über Grillgut konnten die Besucher, wie bei jeder der vier Veranstaltungen, aus einem breiten Angebot wählen. „Das war ein gelungener Abschluss für die neue Veranstaltungsreihe“, sagt Schug.

2026 sollen die „Heißen Sommernächte“ wiederkommen

Deswegen sei geplant, den Erfolg ins Jahr 2026 zu tragen. „Ich habe auf jeden Fall vor, die ,Heißen Sommernächte’ auch im kommenden Jahr wieder zu veranstalten“, kündigt der Marktmeister an. Am Konzept soll dabei wenig geändert werden. „Das System funktioniert, große Veränderungen sind aus meiner Sicht nicht notwendig.“ Das Konzept sei darauf ausgelegt, mit möglichst wenig Aufwand für die Stadt, den Besuchern möglichst viel zu bieten.

Die Bühne auf dem Kirchplatz bestand aus einem Anhänger des städtischen Bauhofs, der je nach Bedarf mit kleinen Bühnenelementen erweitert wurde. Die Bands traten ohne Gage auf – ein Hut, der zur Spendensammlung herumging, sorgte für die Entschädigung der Musiker. So habe die Stadt es sich leisten können, weder Eintritt von den Besuchern noch Gebühren von den Betreibern der Essens- und Getränkestände zu verlangen. „Wir wollen das im kommenden Jahr wieder genauso handhaben, viel größer sollte die Veranstaltungsreihe nicht werden, auch um ihren Charme zu behalten“, sagt Schug.

An einigen winzigen Stellschrauben wolle der Marktmeister trotzdem drehen. „Wir konnten nur an zwei der vier Veranstaltungstage einen Weinstand anbieten, da wünsche ich mir nach Möglichkeit für 2026 für jeden Tag ein Angebot.“ Er spiele ebenfalls mit der Idee, im kommenden Jahr einen Discoabend anzubieten, um jüngere Menschen anzulocken. „Da muss ich schauen, wie sich das unterbringen lässt.“ Insgesamt stehe das Konzept aber – kein Wunder, waren die mit wenig Aufwand organisierten „Heißen Sommernächte“ für die Stadt Birkenfeld und ihre Bewohner doch ein voller Erfolg.