Heimbach. Auch in Heimbach soll ein Hochwasserschutzkonzept erstellt werden. Darüber war sich der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung einig. Ortsbürgermeister Jürgen Saar betonte allerdings, dass es ihm unverständlich sei, dass nach den Überschwemmungen in Fischbach 2018 und der Katstrophe an der Ahr im Jahr 2021 erst jetzt eine konkrete Auftragsvergabe für ein Vorsorgekonzept vorliege.