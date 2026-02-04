Dorferneuerung kann beginnen Heimbach freut sich über die Zusage aus Mainz Stefan Conradt 04.02.2026, 19:00 Uhr

i Im ersten Schritt bei der Dorfrneurung soll das Haus Alsfasser in der Hauptstraße abgerissen werden. Hier könnte eine Bäckerei mit Café oder ein Dorfladen entstehen, schwebt dem Gemeinderat vor. Reiner Drumm. Rd

Jetzt also doch: Heimbach gehört zu 17 Ortsgemeinden, die neu ins Dorferneuerungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommen wurden. Damit gibt es eine 75-prozentige Förderung auf viele Maßnahmen. Die Freude ist groß, die Liste an Ideen auch.

Fast hatte man nicht mehr damit gerechnet. Um so größer war die Freude in Heimbach, dass die Nahe-Gemeinde nun doch noch ins Dorferneuerungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommen wurde. Gemeinsam mit VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser reiste der Gemeindevorstand um Ortsbürgermeister Jürgen Saar nach Mainz, um die offizielle Urkunde aus der Hand von Innenminister Michael Ebling entgegenzunehmen.







