Grundschulschüler sind Paten Heimbach bekommt einen eigenen Weinberg Niels Heudtlaß 29.04.2026, 17:14 Uhr

i Gemeinsam mit den Schülern der Grundschule Heimbach werden die Reben auf dem neuen Heimbacher Weinberg angepflanzt. Niels Heudtlaß

Eine Dorfverschönerungsgruppe hat den Weinberg angelegt. Die Kinder der Grundschule Heimbach übernehmen Anpflanzung und Pflege – jedes von ihnen hat eine eigene Rebe. Der Weinberg ist der Gruppe zufolge der Erste von der Quelle der Nahe aus gesehen.

Die Dorfverschönerungsgruppe „Mia for Häämbach“, hat in der Hauptstraße in Heimbach einen Weinberg angelegt. Grundschüler pflanzten am Mittwoch die ersten Weinreben. „Das ist von der Nahequelle aus gesehen der erste Weinberg“, sagt Josef Sesterhenn von der Dorfverschönerungsgruppe.







Artikel teilen

Artikel teilen