Ein junger Mann ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang hat sich am späten Freitagabend gegen 22 Uhr auf der L347 ereignet: Zwischen Heimbach und der Abfahrt nach Berglangenbach kam ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der junge Mann in einer lang gezogenen Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Zweirad. Er kam zu Fall und kollidierte mit der Leitplanke. Trotz sofort eingeleiteter Erstmaßnahmen erlag er seinen Verletzungen an der Unfallstelle. red