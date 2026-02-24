In Natur aktiv Heimatverein Bundenbach macht „Frühjahrsputz“ Sebastian Schmitt 24.02.2026, 21:00 Uhr

i Mit Motorsäge, Astschere und Freischneider: Die fleißigen Helfer des Heimatvereins Bundenbach schneiden bei leichtem Nieselregen die Aussichtspunkte rund um Schmidtburg und Altburg wieder frei. Sebastian Schmitt

Ohne ehrenamtlichen Einsatz geht es nicht: Der Heimatverein Bundenbach war an der Schmidtburg und im Bereich der Altburg aktiv.

Ast für Ast und mit ordentlich Muskelkraft haben Helfer des Heimatvereins Bundenbach am Samstag die Aussichtspunkte rund um die Schmidtburg und die Keltensiedlung Altburg wieder „aufgemacht“. Bei leichtem Nieselregen rückten die Ehrenamtlichen zwischen dem neuen Friedhof und der Schiefergrube Herrenberg an mehreren Wander- und Rastplätzen Sträuchern, Brombeeren und jungen Bäumen zu Leibe – dort, wo die Natur in den vergangenen Monaten die Blicke ...







