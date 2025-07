i Was der Zweck des Westwalls der Nazis war erfuhren die Heimatkundler bei der Exkursion. Reiner Drumm. Rd

Auf enorme Resonanz stieß die militärhistorische Westwall-Exkursion des Vereins für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld: Um allen 60 Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, entschloss sich Organisator Peter Nauert, die Besichtigungen in Eisen und Otzenhausen in zwei Gruppen aufzuteilen.

Erfreut zeigte sich Museumsverwalter Hisso von Selle, mit Oberstleutnant Benjamin Faust von der Artillerieschule Idar-Oberstein einen kompetenten Referenten gewonnen zu haben. Über 630 Kilometer von Kleve bis Weil am Rhein erstreckte sich der Westwall, dessen Bau 1936 begann, informierte Faust. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, „war er zu 90 Prozent fertig und einsatzfähig“. Alles in allem habe das Verteidigungssystem, das das Deutsche Reich vor Frankreich schützen sollte, „nicht das gebracht, was man sich von ihm versprochen hatte“, bilanzierte der Militärhistoriker, der betonte „Die Höckerlinie kann auch heute von keinem Panzer überwunden werden.“

An den Westwall schloss sich östlich die Luftverteidigungszone West an, die aus verbunkerten Stellungen für Flakbatterien bestand. Ihre Hauptaufgabe war laut Faust der Schutz der Rüstungsbetriebe vor feindlichen Flugzeugen.

i Auch alte unbrauchbar gemachte Maschinengewehre stehen noch am Westwall. Reiner Drumm. Rd

In Eisen besichtigten die Heimatkundler aus dem Kreis Birkenfeld zwei Bauwerke der Luftverteidigungszone West, die sich im Privatbesitz von Peter Waltje aus Niederhambach befinden: einen Mannschaftsunterstandsbunker für 27 Mann und einen MG-Bunker für sechs Mann. Um den einstigen Zweck besser veranschaulichen zu können, stattete der Eigentümer die Relikte wieder originalgetreu aus – zum Beispiel mit drei unbrauchbar gemachten Maschinengewehren aus dem Zweiten Weltkrieg, klappbaren Metallpritschen und von Hand betriebenen Lüftungsanlagen. Darüber hinaus legte der ehrenamtlich tätige saarländische Denkmalbeauftragte für die Luftverteidigungszone West zwei zeitgenössische Feldbefestigungen in Form von Erdlöchern mit Betonringen an. Insgesamt sind 16 der vormals 19 Bunker rund um Eisen intakt geblieben und als Denkmäler ausgewiesen.

i Auch in den alten Bunkern konnte sich die Exkursions-Gruppe umsehen. Reiner Drumm. Rdwez

Allerhand getan hat sich seit der Westwall-Tour des Vereins vor 16 Jahren an der zweiten Station, der als „Höckerlinie“ bezeichneten Panzersperren am Ortsrand von Otzenhausen, wo 2017 der Erinnerungspfad mit Informationstafeln und Skulpturen zum Thema Westwall entstand. Eine ehrenamtliche Projektgruppe schnitt Teile der von Müll und Bauschutt verschütteten und von Sträuchern zugewucherten Höckerlinie frei und machte die an die Eisenbetonblöcke wieder sichtbar. „Erinnern in die Zukunft“ lautet die Devise des Mahnmals, das einerseits die Gräueltaten des Nationalsozialismus ins Gedächtnis ruft und andererseits deutsch-französische Aussöhnung und Völkerverständigung hervorhebt. Der Künstler Wolfgang Gärtner, der die Delegation aus Birkenfeld begleitete, berichtete, dass der Erinnerungspfad immer wieder Schulklassen und Studenten nach Otzenhausen zieht. Bei der Eröffnung schien Frieden im Europa des 21. Jahrhunderts noch eine Selbstverständlichkeit zu sein.