Es lohnt sich, ab und an mal die Altbestände durchzuschauen - das haben jetzt die Verantwortlichen des Deutschen Mineralienmuseums mal wieder festgestellt. Dort ist jetzt eine 300 Jahre alte Dilherr-Bibel zu sehen, die im Fundus schlummerte.

Im überaus großen Fundus des Deutschen Mineralienmuseums sind die Heimatfreunde rund um ihren 1. Vorsitzenden Hans-Jörg Ruschke auf einen ganz besonderen Schatz gestoßen. Es handelt sich um eine 300 Jahre alte Dilherr-Bibel. Dieses besondere Kulturerbe wurde im Jahre 1725 von der berühmten Buchhändler- und Buchdruckerfamilie Endters in Nürnberg gedruckt.







