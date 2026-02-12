Nachfolger von Margot Klaar Heiko Gehres führt seit November Oberreidenbach an Günter Weinsheimer 12.02.2026, 13:00 Uhr

i Seit November ist Heiko Gehres Oberreidenbachs Ortsbürgermeister. Heiko Gehres

Ein neuer Bürgermeister lenkt die Geschicke von Oberreidenbach. Welche Herausforderungen und Ziele Heiko Gehres für die Gemeinde verfolgt, bleibt spannend.

Seit November letzten Jahres hat die 580 Einwohner zählende Gemeinde Oberreidenbach mit Heiko Gehres einen neuen Ortsbürgermeister. Davor übte Gehres als Beigeordneter sechs Monate lang bereits die Amtsgeschäfte aus. Der Wechsel vollzog sich relativ unspektakulär, nachdem Margot Klaar das Amt krankheitsbedingt nicht mehr ausüben konnte.







