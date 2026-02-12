Nachfolger von Margot Klaar
Heiko Gehres führt seit November Oberreidenbach an
Seit November ist Heiko Gehres Oberreidenbachs Ortsbürgermeister.
Seit November ist Heiko Gehres Oberreidenbachs Ortsbürgermeister.
Heiko Gehres

Ein neuer Bürgermeister lenkt die Geschicke von Oberreidenbach. Welche Herausforderungen und Ziele Heiko Gehres für die Gemeinde verfolgt, bleibt spannend.

Lesezeit 1 Minute
Seit November letzten Jahres hat die 580 Einwohner zählende Gemeinde Oberreidenbach mit Heiko Gehres einen neuen Ortsbürgermeister. Davor übte Gehres als Beigeordneter sechs Monate lang bereits die Amtsgeschäfte aus. Der Wechsel vollzog sich relativ unspektakulär, nachdem Margot Klaar das Amt krankheitsbedingt nicht mehr ausüben konnte.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren