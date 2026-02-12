Ein neuer Bürgermeister lenkt die Geschicke von Oberreidenbach. Welche Herausforderungen und Ziele Heiko Gehres für die Gemeinde verfolgt, bleibt spannend.
Lesezeit 1 Minute
Seit November letzten Jahres hat die 580 Einwohner zählende Gemeinde Oberreidenbach mit Heiko Gehres einen neuen Ortsbürgermeister. Davor übte Gehres als Beigeordneter sechs Monate lang bereits die Amtsgeschäfte aus. Der Wechsel vollzog sich relativ unspektakulär, nachdem Margot Klaar das Amt krankheitsbedingt nicht mehr ausüben konnte.