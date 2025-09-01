Die Partnerschaft zwischen dem US-Bataillon und den drei Heidegemeinden besteht seit rund einem Jahr. Bei zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten fand seitdem reger Austausch statt. Das galt es nun zu feiern.

Das einjährige Bestehen der Partnerschaft zwischen den Heidedörfern Hahnweiler, Rohrbach und Rückweiler und dem 95. Unterstützungsbataillons der US-Armee in Baumholder wurde am Samstag mit einem prächtigen Fest in Rückweiler gefeiert. Vertreter aller Seiten betonten den Wert von Freundschaft und Zusammenhalt angesichts wachsender Herausforderungen.

„Wir danken unseren deutschen Gastgebern und Freunden für die Herzlichkeit, mit der unsere Soldaten und Familien hier empfangen wurden“, sagte US-Kommandeur Oberstleutnant James Seale in seinen Grußworten anerkennend. „Unsere Soldaten sind stolz, Teil dieser Gemeinschaft sein zu dürfen – nicht nur als Partner, sondern auch als Nachbarn und Freunde“, fuhr der Offizier fort.

Gemeinsame Aktivitäten mit US-Soldaten füllen Partnerschaft mit Leben

Auf Initiative seiner Vorgängerin, Oberstleutnant Robin Eskelson, wurde die Partnerschaft zwischen dem US-Bataillon und den drei Heidegemeinden im Vorjahr auf den Weg gebracht. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder, Bernd Alsfasser, und Bernd Mai, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der US-Armee, hatten geholfen, die Sache einzufädeln. Die Partnerschaft gedeihe seitdem prächtig, sagte Rückweilers Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger, der gemeinsam mit seinen Amtskollegen Christine Niegisch aus Rohrbach und Heiko Bier aus Hahnweiler fleißig anpackte.

i US-Oberstleutnant James Seale (links) und Rückweilers Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger nahmen den Fassanstich vor. Werle Benjamin

Altekrüger verwies auf gemeinsame Aktivitäten mit den Amerikanern im vergangenen und laufenden Jahr: Dazu zählten ein Vergleichsschießen auf dem Luftgewehrschießstand in Rohrbach, Zubereitung und Verzehr gefüllter Klöße im Dorfgemeinschaftshaus Rohrbach, die Teilnahme von US-Soldaten am Erntedankumzug und der gegenseitige Besuch an formellen Anlässen wie unter anderem dem Volkstrauertag, der Kommandoübergabe, dem Weihnachtskonzert oder der Fastnacht. Darüber hinaus sei es auch zu privaten Besuchen gekommen, berichtete Altekrüger.

i Das Fest wurde prächtig angenommen. Der Festplatz war voller Menschen. Werle Benjamin

Liebe geht bekanntlich durch den Magen – Freundschaft ebenso, waren sich alle Anwesende einig. Amerikanisches Barbecue traf auf deutsche Bratwürste: Neben Hamburgern und Spareribs in Marinade wurden Bauchlappen und Frikadellen mit Pommes gebrutzelt. Nachdem US-Militärs und Ortsbürgermeister gemeinsam die deutsch-amerikanische Torte – ein sündiger Genuss aus schwarzem und weißen Biskuitteig mit Creme und buntem Zuckerguss sowie den Flaggen beider Nationen – traditionsgemäß mit dem Säbel angeschnitten hatten, durfte sich Oberstleutnant Seale am Fassanstich probieren. Und der Kommandant machte seine Sache prima. Nach zwei gefühlvollen Schlägen floss der frische Gerstensaft aus der Öffnung.

Gemeinsam aufbauen und feiern

Lobenswert war das Engagement der zahlreichen freiwilligen Helfer auf beiden Seiten: Der deutsche Grillstand wurde von der Feuerwehr Rückweiler bemannt, um die Getränkeausgabe kümmerte sich die Feuerwehr Rohrbach. Involviert waren auch die Gemeinderatsmitglieder aus den drei Dörfern, die beim Auf- und Abbau halfen, sowie weitere Bürger der Gemeinden. Finanziell unterstützt wurde das Fest zu großen Teilen von dem „Willkommen-in-Rheinland-Pfalz-Programm“, einer Initiative des Innenministeriums, die den Austausch beider Nationen fördern soll. Von „einer tollen Sache“ sprach VG-Bürgermeister Alsfasser, der den Einsatz aller Beteiligten für die Partnerschaft lobte.

i Die Formation "Von Freund zu Freund" sorgte für die musikalische Untermalung. Werle Benjamin

Deutsche und Amerikaner genossen die Veranstaltung in vollen Zügen: Bei Essen und Musik wurde geplauscht und gescherzt, während die jüngeren Besucher Hüpfburg und Kletterpyramide in Beschlag nahmen. Außerdem wurde für die kleinen Besucher Schminken und eine Spielolympiade angeboten. Für die US-Soldaten und ihre Angehörigen war es eine willkommene Gelegenheit, das Leben und die Kultur jenseits der Kasernenzäune kennenzulernen. “Mit unserer Partnerschaft öffnen wir Türen für ungezwungene Verständigung, für gegenseitige Akzeptanz, Austausch und ein respektvolles Miteinander", hob Altekrüger hervor.