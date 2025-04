Am Dienstagvormittag um kurz vor 12 Uhr wurde die Feuerwache 1 der Stadt Idar-Oberstein zu einem Heckenbrand in die Brunnengasse alarmiert. Laut Leitstelle Trier drohte das Feuer auf ein Wohngebäude überzugreifen. „Vor Ort stellte sich die Lage weniger dramatisch als gemeldet dar“, berichtet Wehrleiter Jörg Riemer. „Auf circa 150 Quadratmetern brannte eine Böschung, und es kam zu einer stärkeren Rauchentwicklung“, so Riemer weiter. Mithilfe von zwei C-Rohren konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich eine gute halbe Stunde hin. Mit der Wärmebildkamera wurde immer wieder auf mögliche Glutnester kontrolliert. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet, und die 20 Feuerwehrkameraden konnten wieder zurück ins Gerätehaus. Die neue Woche startete für die Feuerwehr Idar-Oberstein arbeitsintensiv. Neben diesem Einsatz mussten eine Tierrettung am Stausee und ein gemeldeter Kellerbrand in Enzweiler am Vortag abgearbeitet werden.