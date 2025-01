Einsatz im Schneetreiben Hauptstraße in Siesbach überflutet Christian Schulz 09.01.2025, 16:54 Uhr

i Die Feuerwehrleute mussten im Schneetreiben zahlreiche Abwasserschächte öffnen und Dreck und Geröll entfernen. Hosser

Das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte in Siesbach, dass Wasser in die Häuser an der Hauptstraße drang.

Die Feuerwehren aus Siesbach und Oberbrombach hatten am Donnerstagmittag mit einer stark überfluteten Hauptstraße in Siesbach zu kämpfen. Innerhalb kurzer Zeit sammelte sich dort so viel Wasser an, dass die Abläufe überlastet waren und die Straße überschwemmt wurde.

