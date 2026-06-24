Fast zu gutes Wetter, laut der Organisatorin etwa 300 Besucher und viel positives Feedback: Die Festival-Premiere in Hattgenstein war erfolgreich. Im kommenden Jahr könnte es eine zweite Auflage geben.
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Der Hatt-Rock hat am vergangenen Samstag, 20. Juni, den Platz rund um den Aussichtsturm in Hattgenstein in ein Festivalgelände verwandelt. Gemeinsam mit dem Verein „Hattgenstein natürlich“ organisierte Ute von Brühl-Rauls die Premiere. „Es war ein wunderschöner Tag und sehr erfolgreich, etwa 300 Personen waren über den Tag verteilt zu Gast“, sagt von Brühl-Rauls.