Festival in Hattgenstein Hatt-Rock am Turm feiert erfolgreich Premiere Niels Heudtlaß 24.06.2026, 18:00 Uhr

i Der Hatt-Rock am Aussichtsturm in Hattgenstein zog einige Besucher nach Hattgenstein. Bei hohen Temperaturen suchten diese aber vor allem den Schatten. Hosser. HOSSER

Fast zu gutes Wetter, laut der Organisatorin etwa 300 Besucher und viel positives Feedback: Die Festival-Premiere in Hattgenstein war erfolgreich. Im kommenden Jahr könnte es eine zweite Auflage geben.

Der Hatt-Rock hat am vergangenen Samstag, 20. Juni, den Platz rund um den Aussichtsturm in Hattgenstein in ein Festivalgelände verwandelt. Gemeinsam mit dem Verein „Hattgenstein natürlich“ organisierte Ute von Brühl-Rauls die Premiere. „Es war ein wunderschöner Tag und sehr erfolgreich, etwa 300 Personen waren über den Tag verteilt zu Gast“, sagt von Brühl-Rauls.







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