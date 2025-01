Prozess am Landgericht Hat Zehnjähriger seiner Mutter das Leben gerettet? Günter Schönweiler 21.01.2025, 10:00 Uhr

i Links Verteidiger Jörg Hornberger (Idar-Oberstein), in der Mitte der 19-jährige Angeklagte, rechts der Dolmetscher Günter Schönweiler

Um seiner Mutter zu helfen, schlug ein verzweifelter Zehnjähriger mit einer Lampe auf einen Angreifer ein - so schildert es die Anklägerin in einem Gerichtsverfahren, das derzeit vor dem Bad Kreuznacher Landgericht verhandelt wird.

Die 5. Große Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach unter Vorsitz von Richterin Annegret Werner beschäftigt sich in bislang vier terminierten Verhandlungstagen mit einem seit Juni 2024 in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt einsitzenden 19-Jährigen.

