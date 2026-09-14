Prozess in Bad Kreuznach
Hat Erzieher neunjährige Pflegetochter vergewaltigt?
Prozess in Bad Kreuznach: Ein Erzieher gesteht Missbrauchsvorwürfe, aber zentrale Fragen bleiben offen.
Prozess in Bad Kreuznach: Ein Erzieher gesteht Missbrauchsvorwürfe, aber zentrale Fragen bleiben offen.
Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Vor Gericht steht ein Erzieher unter schwerem Verdacht. Hat er seine Pflegetochter missbraucht und den Stiefsohn belästigt? Der Prozess verspricht brisante Details und wirft Fragen zum Opferschutz auf.

Lesezeit 2 Minuten
Die Prozesseröffnung wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern begann im Landgericht Bad Kreuznach bereits holprig und war von einigen Unterbrechungen gekennzeichnet. Erst nach zwei Beratungspausen mit seinem Verteidiger räumte der geschiedene 53-jährige Erzieher die Anklagepunkte ein.
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