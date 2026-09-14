Vor Gericht steht ein Erzieher unter schwerem Verdacht. Hat er seine Pflegetochter missbraucht und den Stiefsohn belästigt? Der Prozess verspricht brisante Details und wirft Fragen zum Opferschutz auf.
Lesezeit 2 Minuten
Die Prozesseröffnung wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern begann im Landgericht Bad Kreuznach bereits holprig und war von einigen Unterbrechungen gekennzeichnet. Erst nach zwei Beratungspausen mit seinem Verteidiger räumte der geschiedene 53-jährige Erzieher die Anklagepunkte ein.