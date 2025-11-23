Hat die Stadt über Bedarf an- und umgebaut?

Schaut man ohne Hintergrundinfos auf die Entwicklung der Zahlen in den Kitas der Stadt, könnte man meinen, es sei in den vergangenen Jahren über Bedarf an- und umgebaut worden. Dem ist aber nicht so, war jetzt im Jugendhilfeausschuss zu erfahren.
In den vergangenen Jahren ist der Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten – vor allem aufgrund der gesetzlichen Änderungen mit dem Anspruch von nun auch Einjährigen auf ganztägige Betreuung – stark angestiegen. Doch mittelfristig sinkt die Zahl der Neugeborenen bundesweit und auch an der Nahe.