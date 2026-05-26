Tourismus im Hunsrück Hat der Wintersport noch eine Chance am Erbeskopf? 26.05.2026, 11:05 Uhr

i Die Skulptur «Windklang» von Christoph Mahnke steht nahe dem Gipfel des Erbeskopfs im Hunsrück. Thomas Frey/dpa

Der höchste Berg im Land steht vor einer historischen Weichenstellung: weg vom unsicheren Wintersport, hin zu einem Ganzjahreserlebnisberg für Familien. Am 3. Juni steht die Richtungsentscheidung an.

Die Erwartungen an den Erbeskopf, den höchsten Berg in Rheinland-Pfalz, sind hoch, das weiß auch Tamara Breitbach, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang. Inzwischen hat das Beratungsbüro BTE Tourismus- und Regionalberatung im Auftrag des Zweckverbandes Erbeskopf ein umfangreiches Grobkonzept erarbeitet, das dem Volksfreund vorliegt.







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