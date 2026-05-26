Tourismus im Hunsrück
Hat der Wintersport noch eine Chance am Erbeskopf?
Die Skulptur «Windklang» von Christoph Mahnke steht nahe dem Gipfel des Erbeskopfs im Hunsrück.
Die Skulptur «Windklang» von Christoph Mahnke steht nahe dem Gipfel des Erbeskopfs im Hunsrück.
Thomas Frey/dpa

Der höchste Berg im Land steht vor einer historischen Weichenstellung: weg vom unsicheren Wintersport, hin zu einem Ganzjahreserlebnisberg für Familien. Am 3. Juni steht die Richtungsentscheidung an.

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Die Erwartungen an den Erbeskopf, den höchsten Berg in Rheinland-Pfalz, sind hoch, das weiß auch Tamara Breitbach, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang. Inzwischen hat das Beratungsbüro BTE Tourismus- und Regionalberatung im Auftrag des Zweckverbandes Erbeskopf ein umfangreiches Grobkonzept erarbeitet, das dem Volksfreund vorliegt.

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