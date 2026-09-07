Ein umstrittener Namensvorschlag sorgt für Diskussionen im Birkenfelder Schulträgerausschuss. Wer war Alexander Lewin, und warum soll das Gymnasium nach ihm benannt werden? Die Entscheidung steht noch aus.
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Auch der Birkenfelder Landrat Miroslaw Kowalski äußerte in der jüngsten Sitzung des Schulträgerausschusses Bedenken gegen den von Geschichts- und Religionslehrer Hans-Georg Heck initiierten Vorschlag, das Gymnasium Birkenfeld nach Alexander Lewin, den letzten Landesrabbiner des oldenburgischen Landesteils Birkenfeld, zu benennen.