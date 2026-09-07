Kritik im Ausschuss
Hat das Gymnasium Birkenfeld bald einen neuen Namen?
Das Gymnasium Birkenfeld soll nach Alexander Lewin benannt werden – so zumindest der Vorschlag. Doch der Schulträgerausschuss sa
Das Gymnasium Birkenfeld soll nach Alexander Lewin benannt werden – so zumindest der Vorschlag. Doch der Schulträgerausschuss sah das durchaus kritisch.
Kurt Knaudt

Ein umstrittener Namensvorschlag sorgt für Diskussionen im Birkenfelder Schulträgerausschuss. Wer war Alexander Lewin, und warum soll das Gymnasium nach ihm benannt werden? Die Entscheidung steht noch aus.

Lesezeit 3 Minuten
Auch der Birkenfelder Landrat Miroslaw Kowalski äußerte in der jüngsten Sitzung des Schulträgerausschusses Bedenken gegen den von Geschichts- und Religionslehrer Hans-Georg Heck initiierten Vorschlag, das Gymnasium Birkenfeld nach Alexander Lewin, den letzten Landesrabbiner des oldenburgischen Landesteils Birkenfeld, zu benennen.
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