Neujahrsempfang Idar-Oberstein Harter Rock statt leise Töne Stefan Conradt 11.01.2026, 19:00 Uhr

i Die ungewöhnliche musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs 2026 von Stadt, Artillerieschule und Nahe-Zeitung übernahm die Rockband Speed Bottles, die Kulturpreisträger 2024. Sabine Greber-Maier

Harter Rock’n’Roll, nachdenkliche Worte, gutes Essen und Trinken und viele gute Gespräche – das kennzeichnete den Neujahrsempfangs 2026 von Stadt, Artillerieschule und Nahe-Zeitung in der Messe Idar-Oberstein.

„It’s only Rock’n’Roll, but I like it ...“: Mit für diesen Anlass ungewöhnlichen Klängen wurden die Gäste des Neujahrsempfangs 2026 von Stadt, Artillerieschule und Nahe-Zeitung am Sonntagvormittag in die große Messehalle gerufen, nachdem sich die zahlreichen Gäste im Foyer der Messe begrüßt und sich gegenseitig ein frohes neues Jahr gewünscht hatten.







