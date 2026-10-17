 Ehre für Rhaunener Ortschef
Hape Kerkeling gratuliert: Yannick Bares erhält Preis
Yannick Bares erhält am Dienstag einen Preis für vorbildliches ehrenamtliches und kommunalpolitisches Engagment in Frankfurt.
Yannick Bares erhält am Dienstag einen Preis für vorbildliches ehrenamtliches und kommunalpolitisches Engagment in Frankfurt.
Marvin Bares

Yannick Bares, erst 32 Jahre alt und seit 2024 Rhaunener Ortsbürgermeister, wird am 20. Oktober in Frankfurt mit einem Preis ausgezeichnet. Die Festrede wird Hape Kerkeling halten. 

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Mit dem „Talisman“ zeichnet die Deutschlandstiftung Integration Persönlichkeiten aus, die sich in besonderer Weise für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Vielfalt und Teilhabe einsetzen. Der Preis wurde 2019 erstmals unter diesem Namen an die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer verliehen und knüpft an die frühere Auszeichnung „Goldene Victoria für Integration“ an.
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