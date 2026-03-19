Abschied aus dem Landtag Hans Jürgen Noss hielt 310 Reden im Mainzer Parlament Stefan Conradt 19.03.2026, 11:00 Uhr

i Zum letzten Mal trat Hans Jürgen Noss für seine Gäste aus dem Kreis Birkenfeld ans Rednerpult im Mainzer Landtag, wo er in 23 Jahren mehr als 300 Reden hielt. Stefan Conradt

Nach 23 Jahren und rund 250 Landtagssitzungen nimmt der SPD-Politiker aus Birkenfeld als Landtagsabgeordneter seinen Hut. Doch mit seinen vielen Ehrenämtern will der 73-Jährige noch nicht abschließen.

Noch nie saß jemand aus dem Kreis Birkenfeld länger im Landtag als Hans Jürgen Noss: Nach 23 Jahren und rund 250 Landtagssitzungen nimmt der SPD-Politiker aus Birkenfeld mit Ablauf der aktuellen Legislaturperiode Ende Mai seinen Hut. Auf einer letzten Besucherfahrt nach Mainz – davon gab es im Laufe der Jahre rund 180 mit mehr als 4000 Personen – nahm er viele Mitstreiter aus Politik und Gesellschaft mit, längst nicht nur aus der eigenen Partei: ...







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