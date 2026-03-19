Nach 23 Jahren und rund 250 Landtagssitzungen nimmt der SPD-Politiker aus Birkenfeld als Landtagsabgeordneter seinen Hut. Doch mit seinen vielen Ehrenämtern will der 73-Jährige noch nicht abschließen.
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Noch nie saß jemand aus dem Kreis Birkenfeld länger im Landtag als Hans Jürgen Noss: Nach 23 Jahren und rund 250 Landtagssitzungen nimmt der SPD-Politiker aus Birkenfeld mit Ablauf der aktuellen Legislaturperiode Ende Mai seinen Hut. Auf einer letzten Besucherfahrt nach Mainz – davon gab es im Laufe der Jahre rund 180 mit mehr als 4000 Personen – nahm er viele Mitstreiter aus Politik und Gesellschaft mit, längst nicht nur aus der eigenen Partei: ...