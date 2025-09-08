Wenn sich ein kleiner Handwerksbetrieb über 75 Jahre am Markt hält, ist das etwas Besonderes und bürgt für Qualität. Der Idar-Obersteiner Malerbetrieb Pfeiffer feiert dieses besondere Jubiläum am Freitag mit einem „Tag der offenen Tür“.

i Der Idar-Obersteiner Malerbetrieb Pfeiffer feiert in dieser Woche sein 75-jähriges Bestehen. Der Mitarbeiterstamm besteht zurzeit aus zehn Facharbeitern, zwei Meistern und zwei Auszubildenden. Michael Greber

„Mit Stolz und Dankbarkeit“ (so Firmenchef Dirk Pfeiffer) blickt der Malerbetrieb Pfeiffer auf 75 erfolgreiche Jahre im Maler- und Lackierhandwerk zurück. Das Familienunternehmen mit Sitz in Weierbach will dies feiern und lädt für Freitag, 12. September, ab 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Ein Betrieb mit Geschichte: Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1950 von Malermeister Karl Pfeiffer. Was damals als kleiner Ein-Mann-Betrieb begann, entwickelte sich über drei Generationen zu einem festen Bestandteil des regionalen Handwerks. Nach dem frühen Tod des Gründers übernahm sein Sohn Norbert Pfeiffer die Geschäftsleitung. Mit der Unterstützung seiner Familie und einem wachsenden Kundenstamm baute er das Unternehmen kontinuierlich aus.

i Norbert und Dirk Pfeiffer im Jahr 2007 Malerbetrieb Pfeiffer

Seit den 1990er-Jahren führt Dirk Pfeiffer, Sohn von Norbert, das Unternehmen in dritter Generation. Er ist seit mehr als 40 Jahren im Betrieb und steht für eine Verbindung aus Tradition und moderner Technik. Um dies weiterhin zu gewährleisten, setzt der Malerbetrieb konsequent auf eigene Nachwuchsförderung und qualifizierte Aus- und Weiterbildung. Der Mitarbeiterstamm besteht zurzeit aus zehn Facharbeitern, zwei Meistern und zwei Auszubildenden.

i Die Belegschaft im Jahr 1990 vor der ehemaligen Werkstatthalle am Südhang in Fischbach. Malerbetrieb Pfeiffer

Von der Fassade bis zur Innenraumgestaltung: Das Leistungsspektrum des Malerbetriebs ist breit gefächert; Innenraumgestaltung, Tapezierarbeiten, Trockenbau, Fassadenbeschichtung, Wärmedämmverbundsysteme, Verputz, kreative Malertechniken und und und. Zahlreiche Häuser im Stadtgebiet und den umliegenden Ortschaften tragen die Handschrift des Malerbetriebs Pfeiffer, was sich auch in zahlreichen Auszeichnungen beim städtischen Fassadenwettbewerb widerspiegelt.

Dirk Pfeiffer wagt auch schon einen Blick nach vorn: „Wir sind stolz darauf, 75 Jahre ein verlässlicher Partner für unsere Kundinnen und Kunden zu sein“, sagt der Inhaber. „Unser Dank gilt nicht nur unserer Familie, sondern auch unserem großartigen Team und den vielen treuen Kunden, die uns über Jahrzehnte begleitet haben. Ich freue mich auch auf die Zukunft. Seit einigen Jahren unterstützt mich Malermeister Maxim Sigel in allen Bereichen. Mir macht es immer noch viel Freude, die Geschicke der Firma zu lenken.“ sc