Aus auch in Idar-Oberstein: Die erhoffte Rettung des in Insolvenz befindlichen Unternehmens ist nicht gelungen. Seit 23. März sind die Türen der Filiale im Gewerbepark Nahetal geschlossen.
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Nach 16 Jahren hat die Hammer-Filiale im Gewerbepark Nahetal in Idar-Oberstein ihre Türen für Kunden endgültig geschlossen. Das Unternehmen, die Hammer-Fachmärkte, und auch ein erst im Februar gegründetes Nachfolgeunternehmen, die Hammer-Raumstylisten, haben beim Amtsgericht Bielefeld Insolvenz angemeldet.