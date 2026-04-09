Aus auch in Idar-Oberstein
Hammer-Filiale ist wegen Insolvenz geschlossen
Seit 23. März ist die Hammer-Filiale in Idar-Oberstein geschlossen. Wie es dort weitergeht, ist derzeit noch unklar.
Seit 23. März ist die Hammer-Filiale in Idar-Oberstein geschlossen. Wie es dort weitergeht, ist derzeit noch unklar.
Stefan Conradt

Aus auch in Idar-Oberstein: Die erhoffte Rettung des in Insolvenz befindlichen Unternehmens ist nicht gelungen. Seit 23. März sind die Türen der Filiale im Gewerbepark Nahetal geschlossen.

Lesezeit 2 Minuten
Nach 16 Jahren hat die Hammer-Filiale im Gewerbepark Nahetal in Idar-Oberstein ihre Türen für Kunden endgültig geschlossen. Das Unternehmen, die Hammer-Fachmärkte, und auch ein erst im Februar gegründetes Nachfolgeunternehmen, die Hammer-Raumstylisten, haben beim Amtsgericht Bielefeld Insolvenz angemeldet.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWirtschaft

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