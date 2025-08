Das Schubkarrenrennen in Hoppstädten-Weiersbach ist eine jahrzehntealte Tradition. 1935 fand es zum ersten Mal statt – am vergangenen Wochenende feierte der Wettbewerb sein 90. Jubiläum. Was das Schubkarrenrennen so besonders macht.

Feierliche Musik erklingt von der Bühne an der Hauptstraße in Hoppstädten-Weiersbach. Das Publikum bejubelt den Triathleten und Ex-Radsportler Enzo Decker, der, gekleidet in eine an das antike Griechenland erinnernde Toga, über die Rennstrecke sprintet. In der Hand hält der Hoppstädten-Weiersbacher eine Fackel. Decker hält an – entzündet neben der Bühne im Stadion „Toller Rennkessel“ einen Gasbrenner – der Hauptrenntag des 14. Schubkarrenrennens in Hoppstädten-Weiersbach ist eröffnet.

90 Jahre Tradition in Hoppstädten-Weiersbach

Im Jahr 1935 vor genau 90 Jahren fand zum ersten Mal das nun traditionelle Schubkarrenrennen statt. Seit diesem Auftakt veranstaltet das Schubkarrenrennkomitee alle fünf Jahre den Wettbewerb – nur während der Corona-Pandemie mussten Fans im Jahr 2020 auf ihren Schubkarrensport verzichten. Dass das Schubkarrenrennen nicht nur in Hoppstädten-Weiersbach, sondern in der gesamten Region zahlreiche Fans hat, zeigte auch die diesjährige Ausgabe am vergangenen Wochenende wieder eindrucksvoll bewiesen. Dem Rennkomitee zufolge jeweils rund 1000 Besucher feuerten die Läufer am Samstag während der Kinder- und Jugendrennen sowie Staffelrennen und am Sonntag während der Hauptrennen mit dem traditionellen Ruf „Hall Droff“ an. „Es ist überwältigend, selbst beim Training am Freitag waren bereits zahlreiche Besucher da“, sagt Manfred Pitz, Ehrenpräsident des Schubkarrenrennkomitees. Insgesamt 228 Starter habe das Komitee an beiden Renntagen gezählt. „Wenn sich einer mit dem Schubkarrenrenn-Virus angesteckt hat, bleibt er dabei, es gibt Läufer, die von der Jugend bis zu den Aktiven und Veteranen alle Rennklassen durchlaufen“, sagt Ortsbürgermeister und Komiteevorsitzender Manuel Weber mit einem Lachen.

Einer, der bei fast jedem Schubkarrenrennen dabei war, früher als Läufer, heute als Zuschauer und Unterstützer, ist Markus Bambach. 1948, vor 77 Jahren, konnte er den ersten Platz ergattern, am Sonntag ernannte ihn das Rennkomitee zum Ehrenrenner. Der 96-Jährige weiß, was das Rennen so beliebt macht: „Es ist einfach eine schöne Tradition, bei der das ganze Dorf zusammenkommen kann. Auch mir liegt das Rennen deswegen schwer am Herzen“, sagt er. Als Bambach gewann, seien die Bedingungen allerdings noch ganz andere gewesen: „Die Schubkarren waren aus Holz und unglaublich schwer, die Straßen nach dem Krieg so kaputt, dass es eher darum ging, wer am besten um die Schlaglöcher manövrieren kann“, blickt er zurück. „Und abends haben wir die Schubkarren sauber gemacht und wieder Mist damit transportiert“, fügt er lachend hinzu.

Rekordhalter lief weniger als eine Minute

Mist werden die Läufer der 14. Ausgabe wohl nicht mehr mit ihren Schubkarren transportieren, aus Holz sind sie auch nicht mehr. Doch der Rest ist ähnlich: 393 Meter Sprint durch den Ort auf der Jagd nach der Bestzeit. Besonders bei den Klassen der Aktiven geht mancher Läufer mit einigem Ehrgeiz an die Sache. Den aktuellen Rekord hält Dieter Schöppel, der für die Strecke im Jahr 1985 nur 53,06 Sekunden brauchte. Der Weltrekord der Männer über 400 Meter ohne Schubkarre liegt bei 43,03 Sekunden. Siebenmal hat Schöppel seit seiner ersten Teilnahme im Jahr 1977 einen Sieg in einer der Klassen einfahren können. In diesem Jahr nur als Zuschauer dabei, wurde er ebenfalls als Ehrenrenner ausgezeichnet und hatte Tipps für die diesjährigen Läufer parat. „Die natürliche Laufbewegung ist durch die Schubkarre eingeschränkt, es geht also sehr darum, die Balance zu halten.“

Bevor jedoch die Aktiven versuchen, Schöppels Rekord zu brechen oder zumindest den diesjährigen Sieg mit nach Hause zu nehmen, sind die Jugendlichen dran, die für das Kinder- und Jugendrennen zu alt sind. Unter den Augen von Schirmherr Miroslaw Kowalski, Landrat des Kreises Birkenfeld, und Ehrengast Bundestagspräsidentin Julia Klöckner machen sie sich bereit. Und einige kommen auch hier nah an Schöppel heran. So wie der 17-jährige Tyler Keller, Hoppstädten-Weiersbacher und Fußballer in der U19 des Zweitligisten Elversberg. Mit 1,08 Minuten legt er eine für sein Alter beachtliche Zeit hin. „Es war super spaßig, habe es mir schlimmer vorgestellt“, bringt er zwischen zwei hektischen Atemzügen nach seinem Rennen noch hervor, bevor er zum Wasser greift.

Retro-Kinderwagen statt Schubkarre beim Damen-Flachrennen

Auf die Jugendlichen folgt eine reine Frauenkategorie – das Damen-Flachrennen. Woher der Name stammt, das wissen Vorsitzender Pitz und selbst Markus Bambach nicht mehr zu sagen. Das Besondere am „Damenrennen“: Statt mit Schubkarre geht es mit Kinderwagen im Retro-Look auf die Piste. „Der hier stammt von meinem Mann, da hat er selbst als Kind dringelegen“, sagt Läuferin Katrin Michels mit einem Blick auf ihr Sportgerät. Michels sei „aufgeregt“, obwohl es hier ja eigentlich „nur um den Spaß“ gehe. „Es ist vor allem eine Gaudi, aber mit dem großen Publikum und dem Fernsehen vor Ort willst du natürlich dein bestes geben“, sagt sie.

Das sieht auch Enzo Decker ähnlich. Der Sportler, dem die Ehre zukam, das sonntägliche Rennen mit olympischer Fackel zu eröffnen, gilt unter den Hoppstädten-Weiersbachern als Favorit in der Klasse der Aktiven. Vorab war im Publikum des Öfteren zu hören, er könne sogar den Rekord Schöppels brechen. Der erstmalige Teilnehmer Decker hat sich beim Hoppstädten-Weiersbacher Lauftreff gut vorbereitet. „Es ist Tradition, mein Opa hat hier schon mitgemacht, außerdem ist es das einzige Herrenrennen in der Region. Und wenn du als Favorit giltst, musst du auch mit Ehrgeiz bei der Sache sein“, sagt der Triathlet. Sein Rennen ist das letzte des Events: Nikolaus Feis lässt seine Startklappe zuschnappen, Decker sprintet los – 1,01 Minuten sinkt er erschöpft im Ziel auf seine Schubkarre. Eine beachtliche Zeit, die jedoch nicht reicht. Im Rennen zuvor kratzte der Leichtathlet Raphael Dern aus Elschweiler mit einer Zeit von 58,23 Sekunden an Schöppels Thron und konnte so auch den Sieg in der Klasse der Aktiven beim 14. Schubkarrenrennen in Hoppstädten-Weiersbach erringen.