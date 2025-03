Wegen Bauarbeiten ist die Tiefensteiner Straße voll gesperrt. Das sorgt für Umsatzrückgänge in den Geschäften. Bürgermeister Friedrich Marx antwortet jetzt auf einen Offenen Brief der IHK, die die Sperrung kritisiert, und appelliert an die Kunden.

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Idar-Oberstein hat bei der Stadt gegen die erfolgte Vollsperrung der Tiefensteiner Straße interveniert und darum gebeten, darüber nachzudenken, ob nicht doch eine halbseitige Sperrung samt Ampelregelung möglich ist, um weiteren Schaden von der Geschäftswelt abzuwenden (die NZ berichtete). Nun hat Bürgermeister Friedrich Marx geantwortet.

Er schreibt: „Sehr geehrter Herr Platz, sehr geehrte Frau Schwardt. Zunächst möchte ich Ihnen versichern, dass wir die von Ihnen dargestellte Besorgnis der betroffenen Unternehmen sehr gut nachvollziehen können. Selbstverständlich war uns bereits im Vorfeld der Ausbaumaßnahme bewusst, welche Auswirkungen eine Vollsperrung der B 422/ Tiefensteiner Straße auf die ortsansässigen Gewebebetriebe haben würde. Daher haben die von uns beauftragten Ingenieurbüros explizit geprüft, ob anstelle einer Vollsperrung eine alternative Verkehrsführung (zum Beispiel die auch von Ihnen vorgeschlagene einspurige Verkehrsführung mit Ampelschaltung) umsetzbar wäre.

„Dies wäre ein starkes Zeichen der Solidarität.“

Bürgermeister Marx appelliert an Kunden und Kundinnen, „auch während der Bauarbeiten die Gewerbebetriebe in Tiefenstein zu nutzen, auch wenn dies vielleicht mit Umwegen und zeitlichem Mehraufwand verbunden ist“.

Das Ergebnis der Prüfung war jedoch, dass die Durchführung der Bauarbeiten unter halbseitiger Sperrung aufgrund der geltenden Richtlinien nicht möglich ist. Dabei handelt es sich um die ASR A5.2 (Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr) im Zusammenhang mit der RSA 21 (Richtlinie für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen).“ Die ASR bestimmt die Sicherheitsabstände zwischen der Baustelle und der Fahrbahn und dient dem Schutz der Menschen, die täglich auf der Baustelle arbeiten. In der RSA geht es um den Schutz aller Verkehrsteilnehmer, insbesondere auch der Fußgänger. Marx weiter: „Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten könnten auf der Baustelle in der Tiefensteiner Straße die geforderten Sicherheitsabstände bei einer halbseitigen Sperrung nicht eingehalten werden. Daher war die Ausweisung der Vollsperrung der Tiefensteiner Straße und die damit verbundene großräumige Umleitung des Durchgangsverkehrs unumgänglich.“

„Verwundert“ zeigt sich Marx in seinem Schreiben, „dass einige Gewerbetreibende sowie die IHK offensichtlich erst jetzt nach Beginn der Bauarbeiten von der Verkehrsumleitung Kenntnis erlangt haben. Bereits im Juli 2024 hatte die Nahe-Zeitung darüber berichtet, dass die Ausbaumaßnahme unter Vollsperrung erfolgen soll. Im Nachgang hatten sich auch einige der betroffenen Gewerbetreibenden an die Verwaltung gewandt und um nähere Erläuterungen zu der geplanten Maßnahme und der notwendigen Umleitung gebeten. Hierzu wurden mit diesen auch ausführliche Gespräche geführt.“

Anfahrbarkeit der Betriebe ist laut Stadt immer gewährleistet

Aufgrund der Komplexität des Projektes (Beteiligung mehrerer Versorgungsträger mit Kanal, Wasser-, Gas- und Stromleitungsbau) sowie in der Bestrebung, die Einschränkungen für die betroffenen Anlieger (Anwohner wie auch Gewerbetreibende) möglichst gering zu halten, habe die Stadt den ursprünglich vorgesehenen Ausbaubereich von rund 1000 Metern von der Weiherschleife bis zur Einmündung Alte Poststraße auf den jetzt geltenden Ausbaubereich von der Weiherschleife bis zur Seniorenwohnanlage Grimm mit einer Länge von nur noch rund 440 Metern verkürzt. „De r Ausbaubereich wurde dann nochmals in drei Abschnitte untergliedert, wobei die Abschnittsbildung in Absprache mit den unmittelbar betroffenen Betrieben erfolgte, um immer eine Anfahrbarkeit aus einer Richtung zu gewährleisten. Dadurch können zumindest die Kundenverkehre, die Andienungen und Anlieferungen jederzeit sichergestellt werden.“

Laut Marx wurde in der Sitzung des Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschusses am 10. Oktober über diese Änderungen informiert. „Auch hierüber wurde wiederum in der Nahe-Zeitung berichtet, ebenso im Mitteilungsblatt Stadtfacette. Nachdem dann der tatsächliche Baubeginn feststand, wurde Ende Januar 2025 seitens der Stadtverwaltung auf allen uns zur Verfügung stehenden Kanälen über die bevorstehenden Arbeiten sowie die damit verbundene Vollsperrung mit Verkehrsumleitung informiert.“

In den Wintermonaten ist die Straße wieder nutzbar

„Zusammenfassend möchte ich nochmals festhalten, dass allen Beteiligten die Auswirkungen der mit der Ausbaumaßnahme verbundenen Beeinträchtigungen – vor allem auch für die betroffenen Gewerbebetriebe – bewusst waren und sind. Zur Vollsperrung der B 422/Tiefensteiner Straße gibt es jedoch bedauerlicherweise keine Alternative.“ Weiterhin weist Marx darauf hin, „dass nach dem vorgesehenen Bauablauf die Ausbaumaßnahme in den Wintermonaten 2025/26 unterbrochen und die Strecke für den Verkehr freigegeben wird. Mit Ende der Winterpause tritt die Umleitung dann wieder bis zum Ende der Bauarbeiten, voraussichtlich im Sommer 2026, in Kraft“.

Ausdrücklich appelliert Marx in seinem offenen Brief„an die Kundinnen und Kunden, weiterhin die Gewerbebetriebe in Tiefenstein zu nutzen, auch wenn dies vielleicht mit Umwegen und zeitlichem Mehraufwand verbunden ist. Dies wäre ein starkes Zeichen der Solidarität.“

Vollsperrung Tiefenstein am 06.03.2025 Vollsperrung Tiefenstein IHK fordert Umplanung zu einer Ampelregelung Seit Dienstag ist die Tiefensteiner Straße voll gesperrt. Seither ist die sonst vielbefahrene Strecke zwischen Wagners Eck und der Weiherschleife zeitweise wie leergefegt. Klar, dass das das den Gewerbebetrieben nicht gefällt.

Vollsperrung der B422 am 04.03.2025 Vollsperrung der B422 Ab heute wird es ernst in Tiefenstein Ab heute müssen Autofahrer, die durch oder nach Tiefenstein fahren wollen, umdenken: Die B422 muss in Höhe der Weiherschleife für lange Zeit wegen Straßenbauarbeiten gesperrt werden. Umleitungen sind beschildert.