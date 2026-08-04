Unwetter in Heimbach Hagel, umfallende Bäume und herabstürzende Äste Florian Blaes 04.08.2026, 11:38 Uhr

i Bei dem Unwetter am Montagabend stürzte in Heimbach ein Ast auf ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Florian Blaes

Ein Unwetter mit Hagel und Starkregen hat am Montagabend Teile der VG Baumholder getroffen. Insbesondere in Heimbach und Ruschberg mussten die Feuerwehren Bäume und Äste sowie Taubeneier große Hagelkörner beseitigen.

Am späten Montagabend hat ein schweres Unwetter im Landkreis einige Schäden angerichtet. Das über Katwarn und andere Warn-Apps angekündigte Gewitter zog kurz nach 20 Uhr über die Verbandsgemeinde Baumholder und brachte Sturmböen und Hagel. Besonders betroffen waren die Orte Heimbach und Ruschberg.







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