Das sorgte für Aufregung in Idar-Oberstein: Eine der Gesellschaften des Projektentwicklers Jörg Haferkorn hat Insolvenz angemeldet, während die Arbeiten am Wohnpark Hohl seit Wochen ruhen. Nun gibt Jörg Haferkorn Entwarnung.
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Diese Nachricht sorgte in der vergangenen Woche für Aufregung in Idar-Oberstein: Das Internet-Portal insolvenzbekanntmachungen.de vermeldete ein Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der Caratum GmbH (Vermittlung von Finanzdienstleistungen) mit Sitz in der Hauptstraße 398, 55743 Idar-Oberstein.