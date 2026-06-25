Wohnpark Hohl Haferkorn: Insolvenz hat keine Auswirkung auf The Blick Stefan Conradt 25.06.2026, 09:00 Uhr

i Ein inzwischen gewohnter Anblick ist die Einrüstung des vorderen Gebäudes der ehemaligen Hohlkaserne. Seit einigen Wochen herrscht auf der "The Blick"-Baustelle Stillstand, und auch der Kran im Innenhof ist verschwunden. Leonhard Stibitz

Das sorgte für Aufregung in Idar-Oberstein: Eine der Gesellschaften des Projektentwicklers Jörg Haferkorn hat Insolvenz angemeldet, während die Arbeiten am Wohnpark Hohl seit Wochen ruhen. Nun gibt Jörg Haferkorn Entwarnung.

Diese Nachricht sorgte in der vergangenen Woche für Aufregung in Idar-Oberstein: Das Internet-Portal insolvenzbekanntmachungen.de vermeldete ein Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der Caratum GmbH (Vermittlung von Finanzdienstleistungen) mit Sitz in der Hauptstraße 398, 55743 Idar-Oberstein.







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