Eine erschreckende Entwicklung, zumal die Dunkelziffer noch viel höher liegen dürfte, wie Experten betonen: Im Jahr 2024 wurden so viele Menschen wie noch nie Opfer von körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt durch Verwandte oder Partner beziehungsweise Ex-Partner. Häusliche Gewalt ist ein massives Problem in Deutschland. Statistisch gesehen wird alle zwei Minuten ein Mensch von seinem Partner, Ex-Partner oder einem Familienangehörigen misshandelt.

Auf Nachfrage liefert das Idar-Obersteiner Frauenhaus mit seiner angegliederten Fachberatungsstelle für gewaltbetroffene Frauen eine Stellungnahme dazu: „Die Zahlen der Anfragen von Zuflucht suchenden Frauen mit und ohne Kinder und unsere Erfahrungen im Bereich der Anti-Gewalt Arbeit bestätigen die Erhebungen des Bundeskriminalamtes.“

Bestehendes schützen

Das Idar-Obersteiner Frauenhaus sei fast durchgängig voll belegt: „So auch jetzt aktuell. Die seit Mai seitens des Ministeriums erstmals gesondert geförderte und dem Frauenhaus angegliederte Fachberatungsstelle für gewaltbetroffene Frauen wird deutlich vermehrt in Anspruch genommen. Mit unserer Fachberatung erreichen wir insbesondere von Gewalt betroffene Frauen aus der Region“, erläutert Frauenhaus-Mitarbeiterin Andrea Konrad-Allmann. Und: „Auch wir gehen weiterhin von einer großen Dunkelziffer aus.“

Das Frauenhaus-Team begrüße die zukünftige finanzielle Beteiligung des Bundes an einem flächendeckenden Netz von Hilfs- und Unterstützungsangeboten für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder und damit einhergehend die Verpflichtung der Länder, für ausreichend Schutz und Beratungsangebote sorgen zu müssen.

„Wir möchten allerdings an dieser Stelle die Wichtigkeit des Bestandsschutzes der bestehenden Einrichtungen in den Fokus rücken. Finanzielle Aufstockungen sind nach wie vor in allen Bereichen dringend notwendig, um der vielschichtigen Anti-Gewaltarbeit mit einem breiten Spektrum an Angeboten entgegenwirken zu können“, stellen die Expertinnen klar. Mit einer verpflichtenden Teilnahme an einem Anti-Gewalt-Training und dem Vorstoß, dass Gewaltschutzanordnungen im Kindschaftsrecht verankert werden sollen, um Kinder besser vor dem Gewalt ausübenden Elternteil zu schützen, würden zwei langjährige Forderungen der Frauenhäuser an die Politik und den Gesetzesgeber aufgegriffen. Auch die Erweiterung der Bandbreite der möglichen Maßnahmen durch eine Einführung der Fußfessel und die Erhöhung des Strafrahmens für Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz seien im Sinne eines besseren Gewaltschutzes zu begrüßen.

Zunahme an Anfragen

„Insgesamt möchten wir betonen, dass wir im Kreis Birkenfeld mit den unter der Trägerschaft des Vereins Frauen helfen Frauen befindlichen Frauenunterstützungseinrichtungen gut aufgestellt sind. In diesem Jahr hat das Frauenhaus nicht nur die zusätzliche Finanzierung der angegliederten Fachberatungsstelle erhalten, sondern auch den Zuschlag für das Projekt Second-Stage, das sich gerade im Aufbau befindet“, informiert Konrad-Allmann. Durch Second-Stage werden perspektivisch mehr Platzkapazitäten im Frauenhaus geschaffen, da Frauen aus dem Frauenhaus bei ausreichender Stabilisierung in diese vom Verein noch anzumietende Übergangswohnung wechseln können. Second-Stage-Projekte bieten Frauen einen sicheren und stabilen Rahmen, um sich von der traumatischen Erfahrung häuslicher Gewalt zu erholen und sich auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Das Angebot wird fachlich betreut.

Vonseiten des Idar-Obersteiner Frauennotrufs sagt Barbara Zschernack: „Ich kann auf jeden Fall die Zunahme der neuen Anfragen bestätigen, seit einiger Zeit auch mit viel Überschneidung zu Beziehungsgewalt. Was mir ins Auge springt bei den Zahlen: der vermehrte Fokus darauf und das Thematisieren in der Gesellschaft beziehungsweise in den Medien. Das ist gut so.“ Womöglich komme ein größerer Teil des Gewaltausmaßes vom Dunkel- ins Hellfeld. „Durch die kollektiv steigende Stressskala wegen Angst vor Krieg, Jobverlust, (Alters-)Armut und Zusammenbruch des Systems bis hin zum Staatsbankrott ist die Gefahr natürlich auch viel größer, dass Situationen eskalieren und völlig unverhältnismäßig in einem Konflikt reagiert wird“, interpretiert sie die Entwicklung aus psychologischer Sicht.

Anstieg um rund 30 Prozent

Sabine Müller-Frank von der Interventionsstelle Landkreis Birkenfeld (Fachberatungsstelle bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen und Stalking) kommentiert: „Auch in der Arbeit der Interventionsstelle schlägt sich der Anstieg der Fälle häuslicher Gewalt nieder. Bis dato haben sich die Fallzahlen um rund 30 Prozent erhöht.“

Der Zugangsweg erfolgt, bei Einverständnis zur Datenweitergabe der Betroffenen, durch die Polizei. Jeder Meldung, die in der Interventionsstelle ankommt, geht ein Polizeieinsatz oder eine Anzeigenaufnahme voraus: „Wir arbeiten nach dem pro-aktiven Ansatz, der durch aufsuchende Arbeit gekennzeichnet ist. Da es sich bei der Arbeit der Interventionsstelle um kurzfristige Interventionen handelt, sollten maximal drei Kontakte stattfinden. In der Arbeitsrealität lässt sich diese Vorgabe nicht mehr halten. Insbesondere im Hochrisikomanagement begleiten wir die Frauen über einen längeren Zeitraum, um der Gefahr weiterer schwerer Gewalt bis hin zu Femiziden entgegenzuwirken.“

Den Landesaktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention sowie die Verabschiedung des Gewalthilfegesetzes begrüßt Müller-Frank ausdrücklich und schließt sich den Ausführungen der weiteren Projekte des Vereins Frauen helfen Frauen im Kreis Birkenfeld an: „Dennoch benötigen wir speziell im Bereich der Interventionsstelle eine deutliche Aufstockung der finanziellen Mittel, um der Arbeit im Sinne der von Gewalt betroffenen Frauen weiterhin gerecht zu werden. Darüber hinaus ist perspektivisch die Einrichtung einer Kinder-Interventionsstelle ein weiterer wichtiger Baustein in der Anti-Gewalt-Arbeit.“