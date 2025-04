Auf der Suche nach einer schnellen Verbindung durch den Hunsrück nach Süden fahren jeden Tag zahlreiche Lkws durch die kleine Ortschaft Sulzbach bei Rhaunen. Darüber ärgern sich zunehmend die Anwohner und hoffen auf Entlastung durch die im Bau befindliche Hunsrückspange, die den Durchgangs- und Schwerlastverkehr von der Hunsrückhöhenstraße/B327 bis zur B41 bei Fischbach/Idar-Oberstein leiten soll. Bis zu deren Fertigstellung werden aber noch viele Jahre vergehen.

Das Problem in Sulzbach entwickelte sich langsam. Zunächst gab es noch wenig Beschwerden. Jedoch gibt es eine Engstelle in der Hauptstraße, die von den Lastwagenfahrern regelmäßig unterschätzt wird. An einem der Häuser wurde so zwischen November 2024 und Februar 2025 schon dreimal die Regenrinne mit Fallrohr abgerissen, zuletzt wurde auch die Holzkonstruktion des Daches so beschädigt. Nur ein Fahrer wurde durch Zufall von einem Beobachter dabei gesehen wie er den Dachüberstand beschädigte, der Rest habe Fahrerflucht begangen, gibt Anwohnerin Inge Klingels an.

Auch der Schieferbeschlag des gegenüberliegenden Hauses sei so schon elfmal beschädigt worden, so Klingels. Nur dreimal meldete sich hier der Verursacher. Klingel gibt an, dass die Hausbesitzer hier schon gar keine Reparatur mehr vornehmen, da sich diese nicht lohnt. Auch der Fußgängerverkehr auf den Bordsteinen sei an dieser Stelle nicht sicher – gerade für kleine Kinder oder Mütter mit Kinderwagen. Klingels beklagt, dass sich niemand für die Behebung dieser Problematik verantwortlich fühle, auch wenn die Behörden von ihr über die Schäden informiert wurden. Auch die Tempo-30-Begrenzung habe bisher nichts gebracht – „die Lkws fahren weiterhin alles kurz und klein“.

i Schon zum dritten Mal wurde der Dachüberstand beschädigt. Zum Glück zahlte bisher immer die Versicherung. Inge Klingels

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zählte im Jahr 2021 1250 Fahrzeuge pro Tag auf der Sulzbacher Hauptstraße, davon waren 4 Prozent Schwerlastverkehr. Das sind 50 Lkw am Tag, eine beträchtliche Menge für das 285-Seelen-Dorf. Inge Klingels gibt an, dass bei einer privat durchgeführten Zählung zwischen 10 und 11 Uhr unter der Woche 231 Fahrzeuge die Engstelle passiert hätten, viele davon mit auswärtigem Kennzeichen. Durch die Lage Sulzbachs lässt sich vermuten, dass die meisten auf dem Weg zum oder vom Flughafen Frankfurt/Hahn waren oder den Hochmoselübergang bei Longkamp nutzen und dann auf der Suche nach dem schnellsten Weg nach Herrstein, Idar-Oberstein oder Kaiserslautern ihrem Navi vertrauen.

Ortsbürgermeister Torsten Müller erklärt, dass der Lastkraftverkehr kein Problem für den Ort sei, „außer für die Betroffenen an der Engstelle“. Er gibt an, dass sich die Verkehrsbelastung in den vergangenen zehn Jahren nach seinem Empfinden nicht groß verändert habe – entgegen der Auffassung der Anwohner, die besonders die vermehrte Durchfahrt des Schwerlastverkehrs beklagen. Trotzdem hoffe auch er auf eine zügige Umsetzung der Hunsrückspange, die den Schwerlastverkehr aus den Ortslagen umleiten werde.

Die Geduld der Anwohner ist mittlerweile erschöpft – weder das Aufhängen einer Flagge am Schieferbeschlag noch die wiederholte Bitte an die Behörden etwas zu unternehmen, hat etwas genützt, erzählt Inge Klingels.