Vision für Bundenbach Hängeseilbrücke wäre ein großer Wurf Kurt Knaudt 10.06.2026, 13:00 Uhr

i Die Hängeseilbrücke über die Geierlay im Hunsrück ist das Vorbild für die Bundenbacher Vision: Sie zieht jedes Jahr Hunderttausende Ausflügler an. Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Die Geyerlay-Hängebrücke bei Mörsdorf im Hunsrück ist das Vorbild: Dort, wo sich vorher Fuchs und Hase gute Nacht sagten, werden jetzt bis zu 300.000 Besucher jährlich begrüßt. Das wünschen sich auch viele Bundenbacher.

Noch ist es nur eine Vision: Damit mehr daraus wird, will Alfred Wenz an der Idee einer Hängeseilbrücke im Tal der Jahrtausend bei Bundenbach dranbleiben. „Das wäre für unsere Region ein großer Wurf“, ist er überzeugt. Dabei ist neben der Frage der Finanzierung zunächst vor allem eines entscheidend: eine Machbarkeitsstudie.







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