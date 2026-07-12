Mit Natur, Schmidtburg und Keltensiedlung lockt das Hahnenbachtal Touristen – ein Skywalk würde das Angebot attraktiver machen, findet Alfred Wenz. Das sind die Pläne für den Nahe-Skywalk zwischen den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach.
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Eine Hängebrücke übers „Tal der Jahrtausende“ bei Bundenbach als Verbindung zwischen den Kreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld könnte die Region um Keltensiedlung Altburg, Schmidtburg-Ruine und Schieferbergwerk Herrenberg nachhaltig aufwerten. Davon ist nicht nur Alfred Wenz überzeugt.