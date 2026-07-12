Nahe-Skywalk Hängebrücke übers „Tal der Jahrtausende“ bei Bundenbach Armin Seibert 12.07.2026, 18:00 Uhr

i Beim Ortstermin in Sachen Hängebrücke übers Hahnenbachtal wurde Möglichkeiten der Machbarkeit sondiert. Mit dabei (von rechts) Landrat Miroslaw Kowalski, Landrätin Bettina Dickes, Tourismus-Geschäftsführerin Katja Hilt, OG-Rat Werner Krug, Nabu-Vertreter Rainer Diefenbach, Initiator Alfred Wenz, Landrat Volker Boch und Ortsbeigeordneter Thomas Lorenz. Rosemarie Krug

Mit Natur, Schmidtburg und Keltensiedlung lockt das Hahnenbachtal Touristen – ein Skywalk würde das Angebot attraktiver machen, findet Alfred Wenz. Das sind die Pläne für den Nahe-Skywalk zwischen den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach.

Eine Hängebrücke übers „Tal der Jahrtausende“ bei Bundenbach als Verbindung zwischen den Kreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld könnte die Region um Keltensiedlung Altburg, Schmidtburg-Ruine und Schieferbergwerk Herrenberg nachhaltig aufwerten. Davon ist nicht nur Alfred Wenz überzeugt.







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