Nahe-Skywalk
Hängebrücke übers „Tal der Jahrtausende“ bei Bundenbach
Beim Ortstermin in Sachen Hängebrücke übers Hahnenbachtal wurde Möglichkeiten der Machbarkeit sondiert. Mit dabei (von rechts) L
Beim Ortstermin in Sachen Hängebrücke übers Hahnenbachtal wurde Möglichkeiten der Machbarkeit sondiert. Mit dabei (von rechts) Landrat Miroslaw Kowalski, Landrätin Bettina Dickes, Tourismus-Geschäftsführerin Katja Hilt, OG-Rat Werner Krug, Nabu-Vertreter Rainer Diefenbach, Initiator Alfred Wenz, Landrat Volker Boch und Ortsbeigeordneter Thomas Lorenz.
Rosemarie Krug

Mit Natur, Schmidtburg und Keltensiedlung lockt das Hahnenbachtal Touristen – ein Skywalk würde das Angebot attraktiver machen, findet Alfred Wenz. Das sind die Pläne für den Nahe-Skywalk zwischen den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach. 

Lesezeit 2 Minuten
Eine Hängebrücke übers „Tal der Jahrtausende“ bei Bundenbach als Verbindung zwischen den Kreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld könnte die Region um Keltensiedlung Altburg, Schmidtburg-Ruine und Schieferbergwerk Herrenberg nachhaltig aufwerten. Davon ist nicht nur Alfred Wenz überzeugt.
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