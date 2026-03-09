Bürgermeisterwahl in Herrstein Haben das Fahrzeug in den Graben manövriert 09.03.2026, 16:00 Uhr

i Am 22. März ist Bürgermeisterwahl in der VG Herrstein-Rhaunen, und die Nerven liegen langsam blank ... Florian Göricke/dpa. NGG | Florian Göricke

Am 22. März ist Bürgermeisterwahl in der VG Herrstein-Rhaunen, und die Nerven liegen langsam blank: Der unabhängige Kandidat Christian Schwinn äußert sich hier zu den Angriffen der Mitbewerber im Verbandsgemeinderat auf sein „Spurwechsel“-Programm.

Im Verbandsgemeinderat hatten – ohne Namen zu nennen – die beiden Kandidaten von SPD und CDU für das Amt des Verbandsgemeindebürgermeisters Kritik am Mitbewerber geäußert, der im Wahlkampf einen „Spurwechsel“ propagiert. Darauf antwortet Christian Schwinn, der als unabhängiger Kandidat ins Rennen geht.







