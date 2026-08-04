Trotz brütender Hitze strömten die Besucher nur so zum Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt. Für reibungslose Anreise sorgte ein neuer Shuttleservice. Am Ende der 28. Ausgabe waren alle zufrieden – Gäste, Aussteller, Künstler und Kulturamt.
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Nach einem heißen und sonnigen Wochenende sind die Veranstalter des Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarktes vollauf zufrieden mit dem Zuspruch der wichtigsten Freiluft-Veranstaltung in Idar-Oberstein. Sowohl am Samstag wie am Sonntag drängten sich die Besucher bei der 28.