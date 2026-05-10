Gegen das Vergessen Gymnasium Birkenfeld verlegt Stolpersteine Niels Heudtlaß 10.05.2026, 14:00 Uhr

i Mit den Stolpersteinen, die am Dienstag verlegt werden, will die Stolperstein AG an die Familie Loeb erinnern. Sabine Knorr-Henn

Die Familie Loeb betrieb in Birkenfeld ein Kaufhaus, bis sie vor den Nazis flüchten musste. Pauline Loeb wurden von den Deutschen ermordet. Am Dienstag werden Schüler des Gymnasiums Birkenfeld in Gedenken an die Familie Stolpersteine verlegen.

Die Stolperstein AG des Gymnasiums Birkenfeld hat in der Vergangenheit mit der Verlegung der Steine bereits dazu beigetragen, dass die Birkenfelder Juden, die Opfer der deutschen Vernichtungs- und Deportationsmaschinerie geworden sind, nicht in Vergessenheit geraten.







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