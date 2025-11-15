Erinnerungskultur Gymnasiasten putzen Stolpersteine in Birkenfeld 15.11.2025, 17:00 Uhr

i Anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht haben Schüler des Gymnasiums Birkenfeld Stolpersteine geputzt. Hans-Georg Heck

Anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht haben Schüler des Gymnasiums Birkenfeld Stolpersteine in Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach geputzt.

Die Aktion der AG Stolpersteine des Gymnasiums soll an die Schicksale der jüdischen Menschen und politisch Verfolgten in Birkenfeld und in Hoppstädten-Weiersbach erinnern. Diese Erinnerungskultur soll nicht anklagen, sondern dazu mahnen und aufrufen, sich dafür einzusetzen, dass nie wieder Mitmenschen aus religiösen, politischen oder anderen Gründen verfolgt und ermordet werden.







Artikel teilen

Artikel teilen