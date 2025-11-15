Erinnerungskultur : Gymnasiasten putzen Stolpersteine in Birkenfeld
Erinnerungskultur
Gymnasiasten putzen Stolpersteine in Birkenfeld
Anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht haben Schüler des Gymnasiums Birkenfeld Stolpersteine in Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach geputzt.
Lesezeit 1 Minute
Die Aktion der AG Stolpersteine des Gymnasiums soll an die Schicksale der jüdischen Menschen und politisch Verfolgten in Birkenfeld und in Hoppstädten-Weiersbach erinnern. Diese Erinnerungskultur soll nicht anklagen, sondern dazu mahnen und aufrufen, sich dafür einzusetzen, dass nie wieder Mitmenschen aus religiösen, politischen oder anderen Gründen verfolgt und ermordet werden.