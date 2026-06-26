Trotz deutscher Niederlage
Gute Stimmung bei Heißer Sommernacht in Birkenfeld
Im Fußballtrikot auf dem Kirchplatz: Das Public Viewing war der Höhepunkt beim Auftakt der Heißen Sommernächte in Birkenfeld.
Im Fußballtrikot auf dem Kirchplatz: Das Public Viewing war der Höhepunkt beim Auftakt der Heißen Sommernächte in Birkenfeld.
Jürgen Schug

Die deutsche Mannschaft verliert – die Birkenfelder feiern trotzdem. Die Auftaktveranstaltung der Sommer-Eventserie auf dem Kirchplatz war die bestbesuchte Ausgabe der Veranstaltungsreihe bisher. Das lag nicht nur am Fußball. 

Lesezeit 2 Minuten
Donnerstagnacht gegen 24 Uhr geht ein Raunen durch die Menge beim Public Viewing auf dem Kirchplatz in Birkenfeld – es ist klar, die deutsche Mannschaft hat ihr letztes Gruppenspiel bei der Fußballweltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gegen Ecuador verloren.

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