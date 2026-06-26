Trotz deutscher Niederlage Gute Stimmung bei Heißer Sommernacht in Birkenfeld Niels Heudtlaß 26.06.2026, 15:00 Uhr

i Im Fußballtrikot auf dem Kirchplatz: Das Public Viewing war der Höhepunkt beim Auftakt der Heißen Sommernächte in Birkenfeld. Jürgen Schug

Die deutsche Mannschaft verliert – die Birkenfelder feiern trotzdem. Die Auftaktveranstaltung der Sommer-Eventserie auf dem Kirchplatz war die bestbesuchte Ausgabe der Veranstaltungsreihe bisher. Das lag nicht nur am Fußball.

Donnerstagnacht gegen 24 Uhr geht ein Raunen durch die Menge beim Public Viewing auf dem Kirchplatz in Birkenfeld – es ist klar, die deutsche Mannschaft hat ihr letztes Gruppenspiel bei der Fußballweltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gegen Ecuador verloren.







Artikel teilen

Artikel teilen