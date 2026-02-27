Insolvenz: BKD macht weiter
Gute Nachrichten aus dem Industriegebiet „Am Kreuz“
Bei der Boryszew Kunststofftechnik, der ehemaligen Ymos in Georg Weierbach, geht es trotz Insolvenz weiter. Doch die Zukunft der rund 450 Beschäftigten bleibt ungewiss.
Stefan Conradt

Bei der Boryszew Kunststofftechnik, der ehemaligen Ymos im Idar-Obersteiner Stadtteil Georg-Weierbach, geht es trotz Insolvenz weiter. Doch die Zukunft der rund 110 Beschäftigten bleibt ungewiss.

Lesezeit 2 Minuten
Gute Nachrichten aus dem Industriegebiet „Am Kreuz“: Der Geschäftsbetrieb der Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH an den Standorten Gardelegen und Idar-Oberstein läuft weiterhin unverändert und das sogar „mit guter Auslastung“, wie der Insolvenzverwalter gegenüber unserer Zeitung mitteilt.

