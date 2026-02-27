Insolvenz: BKD macht weiter Gute Nachrichten aus dem Industriegebiet „Am Kreuz“ Stefan Conradt 27.02.2026, 10:42 Uhr

Bei der Boryszew Kunststofftechnik, der ehemaligen Ymos im Idar-Obersteiner Stadtteil Georg-Weierbach, geht es trotz Insolvenz weiter. Doch die Zukunft der rund 110 Beschäftigten bleibt ungewiss.

Gute Nachrichten aus dem Industriegebiet „Am Kreuz“: Der Geschäftsbetrieb der Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH an den Standorten Gardelegen und Idar-Oberstein läuft weiterhin unverändert und das sogar „mit guter Auslastung“, wie der Insolvenzverwalter gegenüber unserer Zeitung mitteilt.







