Bei der Boryszew Kunststofftechnik, der ehemaligen Ymos im Idar-Obersteiner Stadtteil Georg-Weierbach, geht es trotz Insolvenz weiter. Doch die Zukunft der rund 110 Beschäftigten bleibt ungewiss.
Gute Nachrichten aus dem Industriegebiet „Am Kreuz“: Der Geschäftsbetrieb der Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH an den Standorten Gardelegen und Idar-Oberstein läuft weiterhin unverändert und das sogar „mit guter Auslastung“, wie der Insolvenzverwalter gegenüber unserer Zeitung mitteilt.