Amtsgericht Idar-Oberstein Gutachter zeichnet Vita eines Drogenabhängigen nach Günter Schönweiler 09.04.2026, 09:00 Uhr

i Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie PD Dr. Ulf Müller (Alzey) kurz vor seiner Gutachtenerstattung Günter Schönweiler

Das Verfahren am Amtsgericht Idar-Oberstein gegen einen 35-Jährigen aus der VG Baumholder nähert sich dem Ende.

Der Strafprozess gegen einen 35-Jährigen aus der VG Baumholder wegen Drogendelikten, Einbruchs, gefährlicher Körperverletzung und fast einem Dutzend Verstößen gegen die Führungsaufsicht ging am Schöffengericht Idar-Oberstein nun zu Ende. Die von Verteidigerin Stefanie Angermann (Bad Kreuznach) gewählte Strategie war so einleuchtend wie genial: Der Angeklagte müsse für sich die Entscheidung treffen, ob er mit ihrer durch Neurolinguistische ...







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