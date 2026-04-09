Amtsgericht Idar-Oberstein
Gutachter zeichnet Vita eines Drogenabhängigen nach
Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie PD Dr. Ulf Müller (Alzey) kurz vor seiner Gutachtenerstattung
Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie PD Dr. Ulf Müller (Alzey) kurz vor seiner Gutachtenerstattung
Günter Schönweiler

Das Verfahren am Amtsgericht Idar-Oberstein gegen einen 35-Jährigen aus der VG Baumholder nähert sich dem Ende.

Lesezeit 3 Minuten
Der Strafprozess gegen einen 35-Jährigen aus der VG Baumholder wegen Drogendelikten, Einbruchs, gefährlicher Körperverletzung und fast einem Dutzend Verstößen gegen die Führungsaufsicht ging am Schöffengericht Idar-Oberstein nun zu Ende. Die von Verteidigerin Stefanie Angermann (Bad Kreuznach) gewählte Strategie war so einleuchtend wie genial: Der Angeklagte müsse für sich die Entscheidung treffen, ob er mit ihrer durch Neurolinguistische ...

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Nahe-ZeitungJustiz

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