Nach dem Tod eines 62-jährigen Soldaten am Dienstagnachmittag auf dem Truppenübungsplatz Baumholder hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen bestellt, der das Unfallfahrzeug begutachten wird.
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Nachdem am Dienstag ein 62-jähriger Berufssoldat auf dem Truppenübungsplatz Baumholder von einem Bundeswehr-Geländewagen überrollt und tödlich verletzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler erläutert auf Anfrage unserer Zeitung den Stand der Ermittlungen.