Unfall auf Truppenübungsplatz Gutachter prüft Fahrzeug nach Unfalltod eines Soldaten Sascha Saueressig

Andrea Brand 25.06.2026, 15:33 Uhr

i Ein sogenannter Greenliner, das Nachfolgemodell der Mercedes G-Klasse "Wolf" der Bundeswehr, rollte am Dienstag eine abschüssige Straße auf dem Truppenübungsplatz in Baumholder herab und traf einen Soldaten, der infolge tödlich verletzt wurde. Der Geländewagen war oberhalb der Steilstrecke an einem Waldstück abgestellt und setzte sich unter bislang ungeklärter Ursache in Bewegung. Sascha Saueressig

Nach dem Tod eines 62-jährigen Soldaten am Dienstagnachmittag auf dem Truppenübungsplatz Baumholder hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen bestellt, der das Unfallfahrzeug begutachten wird.

Nachdem am Dienstag ein 62-jähriger Berufssoldat auf dem Truppenübungsplatz Baumholder von einem Bundeswehr-Geländewagen überrollt und tödlich verletzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler erläutert auf Anfrage unserer Zeitung den Stand der Ermittlungen.







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