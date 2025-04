Gut 100 Gäste beim Frühjahrsempfang in Hettenrodt

Die Ortsgemeinde Hettenrodt hat an Palmsonntag ihren mittlerweile fünften Frühjahrsempfang veranstaltet. Die Bürgerinnen und Bürger der Nationalparkgemeinde waren gemeinsam ab 17 Uhr zu einem Sektempfang und Häppchen eingeladen.

Ortsbürgermeister Markus Schulz konnte knapp 100 Gäste begrüßen. Schulz führte auch durch das weitere Programm. Hierbei ging er auf aktuelle Themen wie den Stand des Hochwasserschutzkonzepts, das Projekt PV-Freiflächenanlage Wolfskaul, den geplanten Straßenausbau „Kremel“, die mögliche Sperrung in der Trappengasse, die Verkehrsberuhigung Hoonklopp und vieles mehr ein. Erfreut und stolz zeigten sich der Ortsbürgermeister und sein „Kümmerer“ Claus Stümke über die im Abschluss befindliche Ausarbeitung des Zukunftschecks im Dorf.

Dorfentwicklung geht weiter

Bereits im Jahr 2019 hatte sich die Ortsgemeinde dazu entschlossen, an dem Projekt teilzunehmen. Ausgebremst durch Corona erfolgte der Einstieg in die konkrete Erarbeitung eines Dorfentwicklungskonzeptes jedoch erst im Mai 2022. Unter hoher Bürgerbeteiligung wurden Befragungen und Begehungen im Ort durchgeführt, sowie etliche Sitzungen der insgesamt fünf Arbeitsgruppen gehalten, die abschließend in einem Maßnahmenplan mündeten.

Claus Stümke stellte die Ergebnisse des Abschlussberichts in groben Zügen vor und bedankte sich bei allen engagierten Mitwirkenden für deren vorbildliche Mitarbeit. Wie bei jedem Frühjahrsempfang üblich, stellte sich in Kombination mit der Freiwilligen Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und dem Förderverein der Feuerwehr eine Institution der Ortsgemeinde vor.

Präsentation zur Geschichte der Feuerwehr

Wehrführer Alexander Effgen warf mit Unterstützung einer Bilderpräsentation einen Blick in die Geschichte und auf die heutige Entwicklung der Feuerwehr als Teil des Ausrückebereichs 5 mit den Nachbargemeinden Mackenrodt und Kirschweiler. Claudia Drutsch und Stefan Wendel stellten die Arbeit der Jugendfeuerwehr und des Fördervereins vor. Abschließend bedankte sich Ortsbürgermeister Markus Schulz bei allen im Ort ehrenamtlich Aktiven, den Vereinsvertretern und seinem Gemeinderat für ihr vorbildliches Engagement zum Wohle der Dorfgemeinschaft. Wie in Hettenrodt üblich, klang der Abend bei vielen konstruktiven Gesprächen und einem gemütlichen Beisammensein aus.