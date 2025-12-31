Stadtbürgermeister im Gespräch Günther Jung: „Es tut sich etwas in Baumholder“ Sascha Saueressig 31.12.2025, 05:00 Uhr

i Im kommenden Frühjahr wird die Waldgruppe der evangelischen Kindertagesstätte im Stadtwald eingeweiht. Benjamin Werle

Nicht nur in den Smith Barracks und der Wetzel Housing wird eifrig für die Verlegung weiterer US-Soldaten gebaut, auch in der Stadt wird an vielen Ecken investiert. Der Bürgermeister blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück und blickt nach vorn.

Das abgelaufene Jahr in der Stadt Baumholder ist von vielen Baustellen gekennzeichnet, berichtet Stadtbürgermeister Günther Jung. Dazu gehören in erster Linie der Neubau der Westrichhalle und des katholischen Kindergartens, aber auch die fast abgeschlossenen Arbeiten am Kindergartenwagen für die Waldgruppe der evangelischen Kindertagesstätte.







