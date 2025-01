Jahresgespräch Günther Jung blickt positiv auf das kommende Jahr 04.01.2025, 07:30 Uhr

i Stadtbürgermeister Günther Jung blickt zuversichtlich auf das Jahr 2025. Sascha Saueressig

In seiner letzten Periode als Stadtbürgermeister will Günther Jung noch zahlreiche Großprojekte beenden und die Stadt zukunftsfähig machen. Während sich baulich einiges tut, weiß er auch, dass die VG-Verwaltung und ihr Chef dabei gebraucht werden.

„2024 war ein Jahr mit vielen Höhepunkten“, sagt Günther Jung. Aber auch 2025 werde sich die positive Entwicklung, die sich in zahlreichen Bauprojekten der Stadt zeige, fortsetzen, ist der Stadtchef überzeugt. So sieht er den Neuaufbau des Weihervorplatzes – auch wenn eine letzte Füllschicht dünnen Schotters fehlt – als äußerst gelungen an.

