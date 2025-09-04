Die umstrittene Grundsteuerreform in Rheinland-Pfalz beschäftigte den Idar-Obersteiner Hauptausschuss erneut, nachdem das Thema vor dem Hintergrund eines SPD-Antrages im Mai vertagt worden war. Und ein Ende der Debatte ist noch nicht in Sicht.

Wiedervorlage für ein Thema, das im Mai im Stadtrat bereits kontrovers diskutiert worden war, eine längere Vorgeschichte hat und auch dieses Mal in einer intensiven Debatte mündete. Wir blicken zurück: SPD-Fraktionschef Moritz Forster hatte im Mai einen Antrag vorgelegt: die Einführung differenzierter Hebesätze für die Grundsteuer B rückwirkend ab dem 1. Januar 2025. Dabei soll der Hebesatz für Wohngebäude auf 650 Prozent und für Nicht-Wohngebäude auf 1350 Prozent festgesetzt werden. „Wir würden Privathaushalte extrem entlasten“, hatte Forster im Frühjahr argumentiert. Ein Gegenantrag von Frederik Grüneberg (CDU) setzte sich mit deutlicher Mehrheit durch: Das Thema soll in der ersten Hauptausschusssitzung nach den Sommerferien noch einmal erörtert werden, dann mit konkreten Zahlen und Bewertungen der Verwaltung zu den einzelnen Punkten und im Kontext mit anderen haushaltsrelevanten Themen. Diese Sitzung stand nun an.

Kämmerer Carsten Stützel schilderte die Thematik aus seiner Sicht und warnte vor den Folgen differenzierter Hebesätze. Um differenzierte Hebesätze einführen zu können, seien die folgenden Schritte notwendig: Festlegung von differenzierten Hebesätzen für die folgenden drei Grundsteuerkategorien: Wohngrundstücke, Nichtwohngrundstücke und unbebaute Grundstücke. Zudem benötige es eine umfassende Definition eines Lenkungszwecks samt Rechtfertigung dafür, sich bewusst gegen die Belastungsgrundentscheidung des Bundesgrundsteuerrechts zu entscheiden. Auch eine regelmäßige Evaluation der Differenzierung sei erforderlich: „Wenn das ganze nicht sauber begründet wird, wird es juristisch anfechtbar“.

Forster kritisiert Verwaltung

OB Frank Frühauf verwies darauf, dass die Mieten in Idar-Oberstein deutlich niedriger seien als in vergleichbaren Städten. Und: Die Wirtschaftskraft liege 2025 bei 3,4 Millionen Euro, in vergleichbaren Kommunen bei 6,1 Millionen Euro. Zudem: Im Landkreis Birkenfeld fielen im laufenden Jahr bekanntlich 1000 Arbeitsplätze weg. Zahlen, die aus Sicht des OB in diesem Kontext eine Rolle spielen und das verhaltene Vorgehen der Verwaltung rechtfertigten.

Forster legte erneut seine Begründung für differenzierte Hebesätze dar: Die Anwendung des Bundesmodells führe ohne Anpassung auf die städtischen Gegebenheiten zu einer überproportionalen Entlastung der Nichtwohngebäude. Die vorgeschlagene Veränderung sei moderat, sodass es für gewerbliche Investoren keinen Hinderungsgrund für eine Neuansiedlung gebe oder eine Neuansiedlung erschwert werde, während eine Vielzahl privater Haushalte gleichzeitig vor einer übermäßigen Überlastung geschützt würde. Forster betonte: „Wir sollten die Bürger entlasten und für Steuergerechtigkeit sorgen.“ Er kritisierte die Verwaltung: Er sei enttäuscht. Die Verwaltung liefere entgegen dem Auftrag, der im Mai erteilt worden sei, keinerlei neue Kenntnisse. Stützel dazu: „Weil es keine neuen Erkenntnisse gibt …“ Forster führte aus: Die Stadt Neuwied habe bekanntlich differenzierte Hebesätze eingeführt: „Da hat keiner so einen Affentanz gemacht.“ Auch die Zahl der Einsprüche sei überschaubar. Die Verwaltung argumentiere auf der Basis juristischer Interpretationen und nicht mehr. Es werde kein Argument aufgeführt, dass gegen die Änderung spreche.

Schlingerkurs der CDU?

Frederik Grüneberg (CDU) dankte indes der Verwaltung: „Ich sehe die Sorgfalt, mit der hier gearbeitet wird. Ich bin froh, dass die Verwaltung vor möglichen Gefahren warnt.“ Zudem sehe die CDU keine Eile für eine Grundsatzentscheidung. Das Thema solle zur Haushaltsberatung für 2026 neu betrachtet werden, wenn Zahlen auf dem Tisch lägen. Auch im Ausschuss zur Haushaltskonsolidierung solle das Ganze betrachtet werden.

Forster konterte in einer hitzigen Debatte: Er warf Grüneberg einen „politischen Schlingerkurs“ vor. Man könne das Thema nicht einfach „wegbügeln“, es bestehe akuter Handlungsbedarf. Der SPD-Fraktionschef stellte den Antrag, dass die Verwaltung Zahlen vor dem Hintergrund differenzierter Hebesätze zur Haushaltsberatung vorlegen solle. Der Antrag wurde abgelehnt. Das Thema ist aber nicht vom Tisch. Bei den Haushaltsberatungen kann es erneut eingebracht werden. Sehr wahrscheinlich gebe es auch dann keine neuen juristischen Erkenntnisse, wie die Verwaltung deutlich machte.