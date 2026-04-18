Zuschuss abgelehnt Grundschulessen in der VG Birkenfeld wird teurer Niels Heudtlaß 18.04.2026, 11:00 Uhr

i 5,22 Euro kostet das Mittagessen in den Grundschulen der VG Birkenfeld in Zukunft. Martin Schutt. picture alliance/dpa

Der Haupt- und Finanzausschuss lehnt einen Zuschuss zum Mittagessen in den Grundschulen durch die Verbandsgemeinde ab. Was ein Zuschuss die VG gekostet hätte, warum das Essen teurer wird und wo einkommensschwache Eltern Hilfen beantragen können.

Eltern an den Grundschulen in der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld müssen ab dem nächsten Schuljahr mehr für die Mittagessen ihrer Kinder bezahlen. Denn die VG Birkenfeld hat die Mittagsverpflegung für die Grundschulen in ihrer Trägerschaft neu vergeben.







Artikel teilen

Artikel teilen