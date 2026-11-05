In großem Umfang
Grundschulen in der VG Birkenfeld sollen saniert werden
An der Grundschule Birkenfeld ist bereits einiges passiert – zum Beispiel die Sanierung der Toiletten. In Zukunft sollen weitere
An der Grundschule Birkenfeld ist bereits einiges passiert – zum Beispiel die Sanierung der Toiletten. In Zukunft sollen weitere grundlegende Maßnahmen ergriffen werden.
Reiner Drumm

Für die Schulen in Birkenfeld, Brücken, Niederbrombach und Hoppstädten-Weiersbach hat die Verbandsgemeinde ein Gesamtkonzept für die Zukunft zusammengestellt – der Sanierungsbedarf ist groß. Auch zwei Kitas sind im Konzept inbegriffen. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld hat ein Gesamtkonzept zur Sanierung der vier Grundschulen unter VG-Verwaltung in Birkenfeld, Niederbrombach, Hoppstädten-Weiersbach und Brücken vorgestellt. Auch in zwei Kitas in Brücken und Niederbrombach soll einiges erneuert werden.
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