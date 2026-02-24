Flexibel zum Erfolg Grundschule Idar: Unterricht, der zu den Kindern passt Vera Müller 24.02.2026, 15:00 Uhr

i Die Grundschule in Idar geht neue Wege. Ziel ist es, jedes Kind bestmöglich zu fördern und Lernrückstände frühzeitig aufzufangen. Christian Charisius. Christian Charisius/dpa

Die „Flexible Schuleingangsphase“ ist ein Grundschulmodell, das jahrgangsübergreifendes Lernen in den Klassen eins und zwei ermöglicht. Es soll die individuelle Lernentwicklung von Kindern besser berücksichtigen. In Idar funktioniert das sehr gut.

Die Grundschule Idar in Idar-Oberstein geht neue Wege – und das mit spürbarem Erfolg. Seit Beginn dieses Schuljahres lernen dort Erst- und Zweitklässler gemeinsam in der sogenannten flexiblen Schuleingangsphase. In Idar-Oberstein ist es die erste Schule am Standort, die dieses zukunftsweisende Konzept umsetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen